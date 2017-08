Egymilliárd forintból nem futotta vészkijáratra a felújított kalocsai kórházban

Forrás: baon.hu

Az ország számos pontján zajlik hasonló kórházrekonstrukció, és szinte mindenhova a Kalocsára is szállító cég viszi a bútorokat, amelyek ha megjöttek, a népegészségügyi osztály vizsgálja át a teljes felújítást, majd egy utolsó rányomott pecséttel engedélyezi az átalakított épület használatbavételét - írja a baon.hu . Mi késik még a nyitással együtt? A Bács-Kiskun megyei hírportál cikke szerint ezen a ponton már szinte minden mindennel összefügg: többek között a nemrég beszerzett új CT üzembe helyezése, amire csak akkor kaphatnak engedélyt, ha már a bútorok is megvannak. Ugyanez az előfeltétele annak, hogy az eredeti terveknek megfelelően az új szárnyba kerüljenek bizonyos szakrendelések és szolgáltatások, amelyek még mindig a leromlott állapotú SZTK-épületben vannak.A baon.hu értesülései szerint a kórház új szárnyának átadása tényleg jelentős késésben van, annak ellenére, hogy február 7-ig lezárult a műszaki átvétel is. Az ezt követő szakhatósági eljárások során azonban kibukott egy hiba, amire a katasztrófavédelem hívta fel a kórház figyelmét: hiányzott egy előírt vészkijárat, amit utólag kellett beépíteni, több százezer forintos pluszkiadással. Nemcsak erre kellett időközben új forrást találni, hanem a bútorzatra is, amit végül az Állami Egészségügyi Ellátó Központ finanszírozott.