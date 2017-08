Egyre feszültebb a helyzet a bulinegyedben

Mi vezetett idáig?

Kikérik a helyi lakosok véleményét

"fontosnak tartjuk, hogy egy ilyen nagy horderejű döntés esetén a Belső-Erzsébetvárosban élő emberek véleményét is megkérdezzük. A témában szerettünk volna népszavazást is kezdeményezni, de a közelgő országgyűlési választások miatt ennek kiírása csak később valósulhatna meg, addig viszont nem várhatunk. Az ismert problémák megoldására vonatkozóan összeállítottunk egy kérdéssort , amely abban segít, hogy az itt élők véleményét eljuttassuk a döntéshozókhoz."

"most itt a lehetőség érdemben részt venni a kialakult helyzet kezelésében, megoldásában, már ha a többségi akarat valóban ezt kívánja. Aki most nem mondja el, mit gondol a "bulinegyedről", az tovább konzerválja a kialakult tarthatatlan állapotokat!"

Szerző: Frey

Kisst annak ellenére menesztették, hogy információink szerint szakmai problémák nem merültek fel a rendőrkapitány munkájával kapcsolatban. A rendőrkapitány beszámolója szerint nem történet szignifikáns emelkedés a kerületben elkövetett bűncselekmények számában, sőt csökkent a betörések és az kocsifeltörések száma.A bulinegyeddel kapcsolatban azonban egyre több panasz érkezik a drogterjesztés növekedésére, és azt Kiss is elismerte, hogy a tavalyi számokhoz képest több terjesztőt és használót fogtak el.2011-től a Kormány megszüntette a társasházak vétójogát, így pl. ha valaki pékség helyett kocsmát akart nyitni, a lakóközösségeknek ebbe nem volt többé beleszólási lehetősége.Ennek egyenes következménye lett, hogy az elmúlt évek alatt Belső-Erzsébetvárosban megsokszorozódott a szórakozóhelyek száma és kialakulhatott a jól ismert "bulinegyed", amely a hazai és külföldi turisták egyik legkedveltebb fővárosi célterülete lett.Mások viszont - sokan közülük a kerület lelkét adó, évtizedek óta itt élő lakók - elmenekülnek miatta. Mára kezelhetetlenné váltak a bulinegyed okozta gondok, és bár sokan próbálták még a lehetetlent is megtenni a megoldásért, feladták, mert mindig falakba ütköztek. Az eredeti állapot helyreállítása jelenleg megvalósíthatatlannak tűnik, már pedig az itt élő embereknek is joguk van a nyugodt és egészséges élethez, miközben mások szórakozni vágynak.A "bulinegyed" problémáinak megoldásáért Dr. Oláh Lajos - a DK országgyűlési képviselője - kezdeményezett Vattamány Zsolt Polgármesternél egy rendkívüli képviselő testületi ülés összehívását, amely egyetlen napirendként, kizárólag ezzel a témával foglalkozna. A Polgármester válaszában jelezte, hogy szeptember végére a rendkívüli testületi ülés összehívásra kerül.Oláh Lajos a Sztárklikk megkeresésére elmondta:Hozzátette: