Egyre több a hajléktalan

Forrás: Index/Sztárklikk

Magyarországon 70 808 embernek nincs érvényes lakcíme, ebből majdnem ötezer kiskorú. Két évvel ezelőtt még csak 63 660 embert érintett a legrosszabb kategória - írja A Város Mindenkié Egyesület adatai alapján az Index Akinek nincs bejelentett lakcíme, az lényegében semmilyen állampolgári jogával nem tud élni, nem szavazhat, nem tud iskolába járni a gyereke, kimarad a szociális ellátásból, és az egészségügyi ellátásában is komoly nehézségei lehetnek.Az érvénytelen lakcímmel rendelkező emberek 41 százalékának a legutóbbi bejelentett lakcíme Budapesten volt, ezt jelentősen lemaradva követik az olyan nagyobb városok, mint Miskolc, Debrecen, Pécs és Szeged.23 865 embernek van településszintű lakcíme, ez a szám két éve 22 624 volt. Ők azok, akik lehet, hogy csak nem tudnak bejelentkezni oda, ahol egyébként élnek, de köztük is rengeteg a teljesen hajléktalan.Csak tartózkodási címe 5818 embernek van, ez némi előrelépés a két évvel ezelőtti 6377-hoz képest.Ők is olyannak számítanak, mint akiknek nincs állandó lakcímük. A társadalombiztosítás szempontjából olyan, mintha külföldiek lennéne.Kivéve a hajléktalanokat, akik a természetbeni egészségügyi megoldásokhoz hozzájuthatnak közpénzből.