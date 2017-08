Éjfélig kapott haladékot a Fidesz!

Forrás: MTI / Sztárklikk

Szavai szerint nemcsak adócsalás, hanem választási csalás is az, hogy "a Fidesz úgy tett ki óriásplakátot, hogy egyáltalán nem fizetett" ezért, így az akkor hatályos szabályok szerint is "köztörvényes bűncselekmény valószínűsíthető".A DK éjfélig ad haladékot a Fidesznek, hogy bemutassa a teljesítést, a fizetést igazoló számlákat, az átutalási bizonylatokat - jelentette ki, hozzátéve, ellenkező esetben egyértelműnek tekintik, hogy a 2010 után született döntések, köztük az új alaptörvény érvénytelen, jogilag megkérdőjelezhető.Az ellenzéki politikus szerint "a történetnek nemcsak jogi következményei kell, hogy legyenek, hanem politikaiak is", amiről "a demokratikus ellenzéki pártoknak érdemes egyeztetést kezdeményezniük".