Ekkor omolhat össze a magyar nyugdíjrendszer

Forrás: Heti Válasz

A józan tényfeltárás, elemzés és a kiútkeresés ösvényei a széles közvélemény számára kevésbé ismertek. A kormányok, szakértői csoportok útkeresése is különféle irányokat mutat. Gondoljunk a feltétel nélküli alapjövedelem logikájára épülő kanadai vagy dán kísérletekre és az ezzel ellentétes alapgondolatot követő, a munkára alapozó nyugdíj- vagy egyéb ellátási tervekre - írja a Heti Válasz Hazánkban a munka a jövedelemszerzés kiindulópontja. A közmunkák gyakorisága, a fogyatékkal élők és rokkantak foglalkoztatása, a minimálbérek állami karban tartása mind ezt példázza, s úgy tűnik, a nyugdíj és nyugdíjasok problémájának megoldására is ezen az úton indulnak kezdeményezések.A nyugdíjas-szövetkezetekkel kapcsolatos előzetes felmérések szerint a magyar nyugdíjasok zöme heti 20 órában szeretne dolgozni, ám az is kiderült, hogy jelenleg csak a 65 év felettiek 18 százaléka dolgozik, pedig 59 százalék kifejezetten akarna - de csak hat százalék teljes munkaidőben.A magyar időskorú lakosság tehát nem zárkózik el a munkavégzés elől, sőt sokan a társadalmi megbecsültség jelének tartják, ha van munkahelyük. A jelenlegi munkaerőhiány enyhítését is segíti a nyugdíjasok munkába állása.A helyzetet azonban árnyalja, hogy a 60 év feletti magyarok tizede valamilyen fogyatékossággal él, s négytizede krónikus betegséggel küzd. Tehát az időskorú lakosság munkavégző képességének minősége is kérdéssé válik.A kép másik árnyoldala a nyugdíjak szintjében mutatkozik meg. A KSH szerint 2016. január 1-jén az átlagnyugdíj Magyarországon 121 041 forint volt; ez jelenleg, az 1,6 százalékos emelés után 123 ezres szinten áll. Ez kevesebb, mint a ma érvényes minimálbér (127 500 forint) és jóval alatta marad a garantált bérminimumnak (161 ezer forint).A nyugdíjasok négy százaléka 50 ezer forintnál kevesebbet kap, fele él 50-100 ezer forint közti havi nyugdíjbevételből, 40 százaléknak jut 100-200 ezer forint, és mindössze hat százaléknak 200 ezer feletti összeg. Ezek után nem kérdés, hogy túlnyomó részük rá van kényszerülve pluszjövedelem szerzésére.Az MNB szerint a 2030-as évek közepéig a nyugdíjrendszer bevételei fedezik a kiadásokat. Az összeomlás tehát még 20 évet várathat magára, de - a magyar korfa koporsó alakja miatt - fokozatosan csökkenő nyugdíjszintek mellett. Egyre kevesebb fiatal tart el ma 2,04 millió, 2030-ban 2,3 millió nyugdíjast.