Eldőlt: nem emeli a családi pótlékot a kormány

Forrás: atv.hu

1900 milliárd forint közvetlen támogatást kapnak a családok 2018-ban, és ez a szám a 2010-es támogatás duplája - mondta szerda reggel az ATV Startban Novák Katalin.Az Emberi Erőforrás Minisztérium államtitkára arról is beszélt, hogy nem tervezik a családi pótlék emelését, mert a kormány sokkal hatékonyabbnak tartja a munkához kötött támogatásokat.Az államtitkár emlékeztetett, hogy ma egy átlagos jövedelemből élő két gyermekes család egyáltalán nem fizet személyi jövedelemadót. Novák Katalin hozzátette: az is igaz, hogy a családi adókedvezményhez dolgozni kell. Az államtitkár szerint ugyanakkor a kormány megteremti a lehetőséget a munkához.A Portfolió április végén arról írt, hogy a gyorsuló népességfogyás miatt gyermekvállalást ösztönző családtámogatásokat vezetne be és szélesítene ki a kormány. Hozzátették, hogy a demográfiai program keretében az alanyi jogú támogatások szélesítéséről is szó lehet. A lap arról írt, hogy ez jelentheti a jelenlegi támogatási formák emelését: például a családi pótlék összegét, amit 2008 óta nem emeltek.