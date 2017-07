Elég volt a közpénzek ellopásából

Forrás: MTI-Sztárklikk

Hadházy Ákos társelnök ezt pénteken, Budapesten, az Oktogonon Vágó Gáborral, a népszavazás kezdeményezőjével közösen jelentette ezt be, aláírásgyűjtő aktivistáik jelenlétében.A társelnök ezt azzal indokolta, elég volt a közpénzek ellopása.Emlékeztetett, miután a Fidesz választást nyert, "nagy haraggal ment neki a pofátlan végkielégítéseknek", de néhány héttel ezután már sokmilliós fizetéseket osztott saját embereinek.Hozzátette, mind az 5 millió forintos jövedelmet kapó Matolcsy György jegybankelnök, mind a legfőbb ügyész ugyanekkora bérét emblematikusnak tartja.Előbbi sok százezer devizahiteles tragédiájáért felelős, hiszen kiemelt szerepe van a forint gyengülésében, utóbbi családja, a Polt család pedig szerinte azért kap ekkora fizetést, mert a legfőbb ügyész engedi a lopássorozatot.Vágó Gábor kijelentette: ahogy a négyigenes népszavazás a Kádár-rendszer végét jelentette, a szociális népszavazás pedig a Gyurcsány-kormányét, ez Orbán Viktor rendszerének vethet véget.Hozzátette, nemcsak a bérfeszültség miatt tartanának népszavazást, hanem a letelepedési kötvényekről is tartanának, ahogy a korrupciós bűncselekmények elévüléséről is megkérdeznék az embereket.