Szerző: Lang Alex

Mert te hatalom így látsz minket!Néha persze megállsz, szociális érzékenységet hazudva, kiszállsz a TEK által védett autódból, hogy megsimogasd valamelyikünk fejét, gondosan ügyelve, hogy a média ott legyen, véletlen, abban az adott pillanatban.Arcodra együtt érző mosolyt ragasztasz, de látszik a szemeden, szabadulnál a kezedet csókoló tömegből, mert irritál a zaj, a sírás, mert te hatalom, te is tudod, bármit ígérsz ott, vagy máskor és máshol, HAZUDSZ!Már nem mondom azt, hogy egyes tagjaid a bűnösök, hanem te vagy a bűnös hatalom, amikor nem fogod be annak a száját, aki alázza a néped!Az elmúlt 27 évben türelmesen vártam én is a csodát, hogy egy gyarapodó, fejlődő országban fogok élni, demokráciában, ahol legfeljebb a saját elhibázott döntéseim miatt kell felelősséget vállalnom!Egymásnak adtátok a stafétát, nem vállalva a következményt.A közszolgálatát felcseréltétek az egyéni érdekeitek kiszolgálására, és mi a nép... igen, mi a nép, egy négyévente felhasználható, eldobható, hulladékká silányultunk! Az eltelt évek alatt, pedig a mi életünk teljesen kiszámíthatatlanná vált!Mi, a nép, már nem tudunk tervezni évekre, de hónapokra sem előre, mert te hatalom, nem engeded! Sokan napról, napra élünk, elfelejtve, milyen felemelt fejjel, mosolyogva járni.Lassan elfelejtünk nyaralni, egészségesen élni, enni, eldobjuk vágyainkat, álmainkat, marad a lehajtott fej.Viszont meg tanultunk éhezni, félni a holnaptól, és megtanultuk hogyan kell helyetted hatalom, bizony helyetted, egymást gyűlölni!Tudod hatalom, kurva nagyok a bűneid, mert te nem éltél, hanem visszaéltél azzal a lehetőséggel, hogy szolgálhasd a néped. Tudod hatalom elég volt, és üvöltöm is, hogy - ELÉG VOLT!Hatalom, te felettem már nem uralkodsz, és szolgám se vagy, lettél ellenségem, nekem! Aki 49 éve itt hajtom álomra a fejem, ebben az országban, én, most már üvöltök - ELÉG VOLT!Nem érdekel a fenyegetésed, lelőhetsz, megölhetsz, de tovább nem törhetsz - ELÉG VOLT!Elvetted a vágyaimat, mit akarsz még? Nincs több! Nem tudok adni és nem is akarok! Egy dolgot akarok, a véred, lássam, piroslik e?Hallod hatalom? Nem tulajdonod vagyok, egy személyi szám, hanem érzek, élek, ...még!Eddig én féltem, most már TE reszkess HATALOM, mert ELÉG VOLT!