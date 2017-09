Életeket követel a magyar egészségügy pénzhiánya

Forrás: Portfolio

A magyar lakosság egészségi állapotának alakulására a kutatók a születéskor várható és a 40 éves korban várható élettartam mutatót használták - írja a tanulmányt összefoglaló cikkében a Portfolio . Az 1960-as években indult várható élettartam-csökkenés az 1990-es évek elején gyorsult fel, egészen 1993-ig tartott ez a folyamat. A trend 1994-ben fordult meg, azóta növekszik a népesség várható élettartama, ami elsősorban a szív- és érrendszeri halálozások csökkenésének köszönhető.Ennek a pozitív trendnek a mértéke azonban nem volt elégséges ahhoz, hogy Magyarország javítson relatív helyzetén. Továbbra is a magyar népesség egészségi állapota az egyik legrosszabb az EU-országok között.2014-ben a 40 éves magyar férfiak életkilátása 6,8 évvel volt rövidebb, mint az EU15- országokban élő férfiaké és 2,2 évvel rövidebb, mint a V3-országokban élő férfiaké. A nők esetében is nagyobb a különbség, mint amekkora az 1980-as évek végén volt.Az adatok alapján az is elmondható, hogy a magyar férfilakosság egészét tekintve, az elmúlt több mint 50 évben végbement gazdasági-társadalmi változásoknak az életkilátások javulásában mért eredménye csekély - a magyar férfiak 40 éves korukban csupán 1,4 évvel hosszabb élettartamra számíthatnak, mint 50 évvel ezelőtt.A 40 éves korban várható élettartam 4,3 évvel növekedett, ami önmagában véve jó eredménynek tekinthető - ezzel az értékkel a vizsgált országok első harmadába tartozunk. Ugyanakkor Magyarország esetében mind a két időszakban lényegesen rosszabb volt a népesség egészségi állapota (40 éves korban várható élettartama), mint ami a gazdaság fejlettsége alapján elvárható lett volna.Az elmúlt években növekedett a magyar népesség várható élettartama, de ez a növekedés szerényebb mértékű volt, mint a többi posztszocialista országé, és a gazdasági fejlettségünkhöz viszonyított helyzetünk nem javult.A 2013-as adatok azt mutatják, hogy az összes többi posztszocialista ország vagy hasonló egészségi állapotot ért el, de lényegesen alacsonyabb gazdasági fejlettségi szint mellett, vagy a hozzánk hasonló gazdasági fejlettségi szint mellett lényegesen magasabb várható élettartamot tudott elérni.Számos tanulmány mutatott rá, hogy a várható élettartam növekedésében az elmúlt évtizedekben jelentős szerepet játszott az egészségügyi technológia fejlődése, különösen a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében (pl. magas vérnyomás gyógyszeres kezelésében) és terápiájában végment fejlődés. Az is látható azonban, hogy nem egyszerűen "feljebb tolódott" a görbe, hanem növekedett a különbség az alacsonyabb és a magasabb gazdasági fejlettség esetén várható életkilátásokban.Magyarország relatív kedvezőtlen pozíciója további mutatókban is tetten érhető. Az elkerülhető halálozás mutató esetében 2013-ban az összes halálokot tekintve a magyar halálozási ráta 1,5-szerese volt az EU14-országok halálozási rátájának, addig a kezelhető halálozási ráta 2,5-szerese, a megelőzhető halálozás rátája pedig 2,1-szerese.Az egészségügyi rendszer működésével kapcsolatban a szerzők megállapítják: az egy főre jutó közkiadásokban a rendszerváltás óta a különbség tovább növekedett Magyarország és az EU15 átlaga között, de Csehországhoz képest is.1992-ben az egy főre jutó magyar egészségügyi közkiadás az EU15-átlag 52%-a volt, és közel megegyezett a cseh értékkel; 2013-ban az EU15-országok átlagának csupán 37%-át, a csehországi egy főre jutó kiadásnak pedig csak 65%-át érte el.Az egészségügyből történt "forráskivonás" túlzás nélkül drámainak nevezhető mértékét jól jellemzi, hogy 2013-ban a GDP-nek csupán 4,9%-át fordítottuk egészségügyi közkiadásokra, míg 1992-ben 6%-át (2015-ben pedig már csak 4,7%-át) - írja Orosz Éva és Kollányi Zsófia.Majd kijelentik: az elkerülhető halálozásban mutatkozó relatív helyzetünk úgy is interpretálható, hogy a magyar egészségügyből történt "forráskivonásnak" a következménye életekben mérhető.Azt is megjegyzik ugyanakkor, hogy természetesen nemcsak a kiadások nagysága számít, hanem az is, hogy a rendelkezésre álló forrásokat milyen hatékonysággal használja fel egy egészségügyi rendszer.Az egészségügyi közkiadások csökkenő GDP-részaránya szinte egyedülálló trend az EU-ban: Lettország kivételével az összes többi tagállamban magasabb volt a GDP-ből az egészségügyre fordított közkiadás a 2010-es évek elején, mint az 1990-es évek elején.