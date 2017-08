Életveszélyes körülmények, személyi és tárgyi hiányok a szociális intézményekben

Forrás: MTI / Sztárklikk

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala hétfői, MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta a közelmúltban több ombudsmani jelentés is rámutatott, hogy több nagy létszámú bentlakásos intézményben hiányosak a személyi és tárgyi feltételek, sőt volt, hogy a fenntartói vizsgálatok jegyzőkönyvei is életveszélyes körülményeket rögzítettek.Felidézték továbbá, hogy egy nemzetközi jogvédő szervezet, a Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány (Mental Disability Advocacy Centre) az ombudsmannak küldött beadványában azt sérelmezte: nem minden esetben vizsgálja ki független szerv az állami fenntartású szociális, valamint gyermekvédelmi intézményekben, a fogyatékos személyek otthonaiban, pszichiátriai betegek intézményeiben bekövetkezett haláleseteket.Az ombudsman szerint a "hatályos jogszabályi környezet és a jogalkalmazási gyakorlat nem egyeztethető össze az állam objektív életvédelmi kötelezettségével, a jogbiztonság és az egyenlő bánásmód követelményével és nem felel meg sem a Gyermekjogi Egyezmény, sem a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményben vállalt kötelezettségeknek".Székely László megállapította, a gyermekvédelmi és a szociális bentlakásos intézményekben bekövetkezett halálesetek ügyében jelenleg többféle eljárásrend is érvényesül attól függően, hogy az ellátást nyújtó intézmény állami fenntartású, a szociális törvény vagy a gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozik vagy hogy az elhunyt ellátott 18 év alatti volt-e.A biztos vizsgálatában rámutatott továbbá, hogy a bentlakásos, szakellátást nyújtó intézmények jellegüket tekintve - mint fogalmazott - "fogvatartási helyek", a hatályos jogszabályok alapján pedig egy fogvatartott elhalálozása mindig rendkívüli halálesetnek minősül."Mindez indokolja, hogy - az ellátottak és az őket ápoló, gondozó személyzet érdekében - objektív módon vizsgálják ki a bentlakásos intézményekben bekövetkezett halálesetek okait" - hangsúlyozták.A biztos az illetékes minisztertől, Balog Zoltántól azt kérte, hogy az érintett szakemberek bevonásával állítson fel egy olyan munkacsoportot, amely kidolgozza az állami és nem állami fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézményekben bekövetkezett halálesetek objektív kivizsgálását biztosító jogszabályi kereteket és szakmai protokollokat - olvasható az ombudsmani közleményben.