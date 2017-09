Elfogadták a magyar kormány fellebbezését

Forrás: MTI-Sztárklikk

Az ügy előzménye, hogy a két bangladesi férfi 2015. szeptember 15-én menedékkérelmet nyújtott be Magyarország déli határán. A hatóságok több mint három héten keresztül a röszkei tranzitzónában tartották őket úgy, hogy nem tudtak továbbmenni, október 8-án pedig visszatoloncolták őket Szerbiába.A strasbourgi székhelyű törvényszék márciusban elsőfokon kimondta, hogy az ügyben Magyarország több ponton, a szabadsághoz és biztonsághoz való jog, a kínzás tilalma, illetve a hatékony jogorvoslat tekintetében is megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményét.Az egyhangúlag meghozott ítélet ellen azonban a magyar állam később fellebbezést nyújtott be, amelyet most jóváhagyott az EJEB öttagú tanácsa, az ügyet így a másodfokú fórumként működő nagykamara elé utalják.Az elsőfokon hozott ítélet értelmében Magyarországnak fejenként 18 705 euró (mintegy 5,8 millió forint) kártérítést és perköltséget kellene fizetnie a felpereseknek.Az Európa Tanács égisze alatt működő bírósághoz az európai emberi jogi egyezmény előírásainak megsértésére hivatkozva lehet fordulni akkor, ha a panaszos már minden hazai jogorvoslati lehetőséget igénybe vett, és nem járt eredménnyel.