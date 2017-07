Elképesztő összeget költ a kormány autókra

Forrás: nepszava.hu - sztarklikk.hu

Az Országgyűlés honlapján közzétett adatok alapján összegezhető: a szavakban takarékos államot preferáló kabinet csak a miniszterek, államtitkárok, helyettes-államtitkárok, miniszteri biztosok és tárca nélküli miniszterek számára egy legalább 204 autóból álló járműflottát lát indokoltnak.A flotta mérete mellett a járműpark összeállítása is figyelemreméltó: a legnépszerűbb modell a Skoda zászlóshajója, a Superb, ebből 140 darabot használnak - a legtöbbet, 31 darabot az Emberi Erőforrások Minisztériuma tart fenn.Ennek a típusnak a listaára, alapfelszereltségtől függően, extrák nélkül 7,8 és 13 millió forint közötti. Ezeket az autókat márpedig tankolni és szervizelni is kell, mindez újabb százmilliós tétel az adófizetőknek - akár csak néhány hónapra.Az írásbeli kérdésekre adott válaszokból kiderült, ekkora állami vezetői járműparknál a fenntartási költségek is óriásiak: üzemanyagra több mint mint 95 millió forintot költöttek az idén január elseje és június közepe között, miután összesen mintegy 3,5 millió kilométert tettek a kocsikba. A szervizköltségek is sokat elvittek: majd 60 milliót költöttek erre.Az autókhoz kapcsolódó legnagyobb kiadásai a Miniszterelnökségnek voltak, hiszen az adatok szerint 706 ezer kilométert tettek a kancellária autóiba: a kutakon 17,9 millió adóforintot hagytak, javításra pedig egy közepesen felszerelt Skoda Superb árát, 9,2 milliót fordítottak.