Elképesztő ötlet a Havanna lakótelepen, aki nem fizet gyalogolhat

Forrás: ripost.hu

Több lakó nem fizeti be a közös költséget, e problémára vezettek be egy meglepő megoldást a Havanna-lakótelep több lépcsőházában: aki nem fizet közös költséget, az nem használhatja a liftet - írja a Ripost Technikailag ezt úgy oldották meg, hogy minden lakó kapott egy proxinak nevezett mágneses csipogót, és ezzel tudják csak használni a felvonót. Mivel az összes csipogó egyedi azonosítóval bír, aki nem fizeti be a közös költséget, az nem tudja irányítani a liftet.Egy lépcsőházból három hét alatt másfél millió forintot sikerült behajtanunk a liftes rendszernek köszönhetően.Az itt lakók átlagosan 10-15 százaléka tartozik a közös költséggel. A fiatalok ugyanis hajlamosabbak a tartozások felhalmozására - nyilatkozta a lapnak egy Havanna utcai közös képviselet munkatársa.Az újság egy közös képviseleti könyvelőt is megszólaltatott, az ő elmondása szerint jogszabályváltozásoknak köszönhetően, a korábbinál nehezebb jelzálogjogot bejegyeztetni közös költség tartozás miatt a lakásokra.A szakember elmondta, az új rendszerben mindenki maga döntheti el, hogy használja-e a lift nyújtotta kényelmi szolgáltatást.