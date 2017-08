Elkezdődött a világ virtuális hasonmásának megalkotása

Te egy elég extrém figura vagy. A honlap is ilyen lett?

Mitől gondolod rendhagyónak a Visitjaszbereny oldalt?

Miért gondolod alkalmasnak ezt az internetes "videotékát" a turisztikai kommunikációhoz?

Szerinted mi alapján dönt valaki, amikor pihenést vagy időtöltést tervez?

Szerinted hogyan fejlődik a turisztikai kommunikáció?

Mit gondolsz az internetes kommunikáció fejlődésének irányairól?

Szerző: Konczik Márton

Remélem igen! Ez egy valóban rendhagyó fejlesztés, kevés hasonlót találni - ha jól "tévedek". A www.visitjaszbereny.hu kizárólag a turisztikára koncentrál, és igyekszik nagyon modern, nagyon látványos, de mindenek előtt piszkosul pragmatikus lenni. Igyekszünk a látogatókat a legrelevánsabb információkkal, a legfejlettebb módon megszólítani, majd képben tartani. Konkrétan. Rengeteg nagyon rövid filmecskével, a lehető legtömörebb és leginkább lényegre törő módon kommunikálunk. Elsősorban képekkel és rövid mondatokkal.Az idő fogalma nagyon megváltozott. Aki egy pillanat alatt nem érzi magát megszólítva, azaz érintve egy médium vagy bármilyen kommunikációs platform által, és komplikált klikkelgetésre vagy az igazi üzenetek kitalálására kényszerül, az elhúz. Tehát mint ügyfelet is elveszítik. Az emberek manapság nem szívesen veszegetik az idejüket.Ez már a fejlesztés módjából adódik. Megnéztük és elemeztük a világ vezető turisztikai régióinak a kommunikációját. Kerestük a legjobb turisztikai oldalakat. Szerintünk ezek amerikai és orosz oldalak. Az amerikaiak esetében a látvány, illetve ahogyan megszólítanak, az oroszoknál pedig a sallangmentes pragmatizmus és a praktikus megoldások sora az, ami tetszett. Elemeztük, hogy mi mit tartunk jónak és kevésbé jónak a megoldásaikban.Egy nagyon figyelemfelkeltő, de egyben rendkívül pragmatikus kommunikációs platform létrehozása volt a célunk. A legjobb ötleteket szemrebbenés nélkül átvettük. Ilyen például a fordító robot használata, ezt a kaliforniai VisitCarmel oldalon láttam, igencsak eldugva, nos ez nálunk kiemelten jelenik meg. A lenyíló, félig rejtett térkép ötlete Vlagyivosztok turisztikai oldaláról "érkezett", de a miénken a Google térképe van alkalmazva, ami egy folyamatosan fejlődő, önálló struktúra, szemben az oroszok infografikájával. De saját újítások is vannak az oldalon: mi elsősorban nagyon rövid szövegekkel és filmekkel kommunikálunk, ezért nálunk minden turisztikai komponens egy saját kis "mozit"kapott. Étterem, szállás, múzeum, Állatkert, jégpálya és a többi. Mindenkinek külön filmje van.A visitjaszbereny-en nem kell megnéznie senkinek semmilyen hosszú, dögunalmas, terjengős, úti filmet valami hagyományosan poros tematikában, ami általában arról szól, hogy valaki hogyan akar beléd sulykolni olyan ismereteket, amiket talán csak ő gondol fontosnak. Na, nálunk pont ez nincs. Itt megnézheted egy rövid szösszenetben az éttermet, a strandot vagy a konditermet ahová mennél és eldöntheted, hogy ezt kerested vagy egy másikat. És a másikról is találsz filmet.Közben nem toljuk rád az európai történelmet meg a jász redempciót. Mi ezen az oldalon nem mesélünk semmit a Jászság történetéről és a Jászokról sem, mert nem ez a dolgunk. Csak arról mesélünk, ami miatt érdemes idejönnöd. Megmutatjuk pár snittben a szállásokat ahol alhatsz, és persze megnézheted a Jász Múzeum egypercesét is, ahová elmehetsz, HA VALAMIT TUDNI AKARSZ A JÁSZOKRÓL! De az már a te döntésed lesz. Ez a "videotéka" rész, ahogy te nevezted.Az oldal nem csak egy videós turisztikai étlap. Híreket is generálunk, és publikálunk minden olyasmit, ami érdekes lehet idegenforgalmi szempontból. Ez egy aktív platform, segédoldalakkal. A központi site-ot Facebook és Youtube profil is támogatja. Kifejezetten igyekszünk kapcsolatot építeni az emberekkel, megszólítani, majd meghívni őket, és persze visszavárunk mindenkit. Mi hosszú távú stratégiában és nem titkoltan turisztikai tematikájú közösségépítésben gondolkozunk.Erre vannak elég jó kutatások, elsősorban ezek a mérvadóak. Többféle turizmus létezik, a fürdőturizmustól az üzleti turizmuson át lakodalmas turizmusig. Rengeteg. Minden a sajátosságokon alapul. Ezért nekünk is több tematikában vannak ajánlataink, melyek exponálása során a célcsoportok meghatározása ezekkel a sajátosságokkal szigorúan szinkronban történik. Ez a tudományos rész. Amit én a modern marketing alapelvek mellett gondolok, az elég durva, talán meg is kergetnek miatta Jászberényben, ha ezt az írást elolvassák.Szerintem aki úti céljáról, időtöltéséről dönt, az persze elsősorban azt fogja nézni mit csinálhat valahol, majd ha ez megvan, akkor elgondolkozik, hogy ezen a helyen hol és milyen minőségű ételt fog enni, milyen környezetben sétálhat vacsora után, és milyen a szoba és az ágy, amiben egy emlékezeteset tervez hancúrozni a párjával, házastársával vagy éppen a szeretőjével. Nos szerintem ez utóbbi kérdésekre gyors és eredményes válaszokat adni az igazán sorsdöntő. A jó ajánlaton, az erős hívó szón felül, természetesen.Több kép, rövidebb üzenetek, vidámság, viccek. Egyre emocionálisabb megfogalmazások. Kedves és emberi minden, szinte tökéletes. Konkrétan neked találták ki, még a neved is ott van rajta.... ez a csábító látszat. A cukormáz, a borítás a fegyveren, amivel a pénzedért harcolnak. Mi a Miga Filmmel az utóbbi időben elsősorban a speciális kommunikáció irányába mentünk el a hagyományos reklámügynökségi feladatoktól kissé távolodva. Ez leginkább "kommunikációs célszerszámok" fejlesztését jelenti. Szerintünk minden helyzet egyedi, és a siker lehetősége is ebben, tehát magában az egyediségben rejlik, ennek felismerésén, kihasználásán múlik, és ez végső soron arra ad módot, hogy máshogyan vagy máshol kommunikáljunk, mint a konkurensek. Egyedibbnek, jobbnak, pragmatikusabbnak lenni tehát kötelező.Egyre szebb és finomabb cukormáz kell. Fontos az innovatív megoldások erőltetése, ugyanis ezeken múlik, hogy olyan helyeken is felbukkanjanak az üzeneteink, melyek még nincsenek összeszemetelve mások üzeneteivel.Jelenleg a Migával több világszervezetnek is dolgozunk, gyakorlatilag napi versenyben a legjobb nyugati kommunikációs megoldások fejlesztőivel. Izgalmas dolog egy "futóverseny élbolyában" tartani a lépést nagy nevű ellenfelekkel. Nagyon kell figyelni a többiek minden megoldására és amikor csak lehet, valami meglepő húzással előállni. Ezzel a mentalitással állok a turisztikai kommunikáció kérdéséhez is.Azt hogy alapvetően kiszámíthatatlan, és ha tudnám, akkor most Atlantában vezetném a legmenőbb elemzőközpontot, és én lennék az elnök egyik tanácsadója. A viccet félretéve rövidebb távon azért látszik a fejlődés néhány főbb iránya. Rengeteg technikai összetevő változása nehezíti ugyan a tervezhetőséget, amit ráadásul az újszerű üzenetmegfogalmazások folyamatos megjelenése is nehezít. Egyetlen jóslatot mondanék csak: szerintem a közeli jövőben egyre markánsabban fogunk elmozdulni az "intelligens térképek" irányába.A Google hatalmas fejlesztéseket csinál itt, gyakorlatilag minden hely és információ térképről történő vagy térkép alapú elérése - ami egyben GPS alapút is jelent - felgyorsul és ezek tartalma robbanásszerűen bővül.A jelenség már évekkel ezelőtt elkezdődött, és a sávszélesség növekedésével, majd az okostelefonok fejlődésével ez a változás csak gyorsul. Nézd meg Google térképeket: benzinkút, bevásárlóközpont, strand, amit csak akarsz - az elérhető információ napról napra több, megnézhetsz, körbejárhatsz helyeket mielőtt odamennél, láthatod az éttermek étlapjait, olvashatod ezekről mások véleményét, mindent megtalálsz. Egy csomó programot elkezdtek integrálni ebbe az új világmappába. Nevezzük nevén: elkezdődött a világ tökéletesen pontos virtuális másának építése (a világ bedigitalizásása), és ennek Google maps a neve. Szinte észre sem vettük, ugye? Pedig nagyon nagy húzás! És persze ez is egy izgalmas lehetőség egy egészen másfajta, újszerű turisztikai kommunikáció kidolgozására és az ebből fakadó versenyelőnyök kialakítására. A www.visitjaszbereny.com oldal fejlesztése többek között már ennek a jelenségnek a figyelembevételével történt.