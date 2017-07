Élő adásban támadta meg Galkó Balázst egy fideszes asszony

Szerző: Márkus

Bóta Gábor színikritikus beszélgetős műsorának, a Fix TV-n futó Bóta Cafénak volt a vendége a rákbetegségéből kigyógyult Galkó Balázs színművész.A majd egyórás beszélgetés során a művész szólt többek között arról is, hogy a Gyermekétkeztetési Alapítvány támogatójaként, arcaként is tevékenykedik, mert elfogadhatatlannak tartja, hogy gyerekek éhezzenek. József Attilát idézte - aki szegény az a legszegényebb - majd elmesélte, hogy milyen állapotokkal találkozott egy borsodi faluban.Ez nem tetszett az egyik nézőnek, aki az élő adásba betelefonálva kérte számon Galkó Balázson, hogy miért nem kérdezte meg a borsodiaktól, tartanak-e háztájit, megművelik-e a krumpliföldet maguknak.Galkó Balázs kissé emelkedett hangon visszakérdezett, hogy mi a bánatos istennyilával törnék fel a földet, amikor annyi pénzük sincs, hogy szerszámokat vegyenek?Erre a betelefonáló hölgy elővette a kormányzati mantrát és kiabálva közölte, hogy Galkó Balázs ne ámítson, mert Magyarországon egyetlen gyermek sem éhezik, ugyanis ingyen kapnak ennivalót még hétvégén is. Indulatos monológját folytatva hozzátette, hogy ha sajnálja a szegényeket, akkor kérje vissza a pénzt azoktól "az SZDSZ-es rabló bandától akik a maga barátai, akik lerabolták ezt a magyar népet"."Drágám, a magyar népet a magyar nép rabolta le, saját maga, senki más" - reagált higgadtan Galkó.A közjáték a műsor végén, 55:11-től látható.