Előkerült a pandúrok lábbilincse is

Forrás: heol.hu

A bemutatón olyan egyedülálló relikviák is láthatók, mint a Köztársasági Őrezred utolsó parancsnokának kabátja, de az egykori csendőrök dolgozószobájának élethű mását is megtekinthetik a látogatók. Utóbbiban minden pontosan úgy van elrendezve, ahogy egykor volt, a falakra még a körözési plakátokat is kifüggesztették.A tárlat több évtizedes korszakot ölel fel, az érdeklődők többek között a pandúrok idejében használt eszközöket is megtekinthetik. Az érdekességek közé tartozik a lábbilincs is, ami több mint 10 kilogramm súlyú, s ha valakinek ezt rátették a bokájára, az aligha szaladt el. Nemcsak a súlya gátolta ebben, hanem a vaslánc is sérüléseket okozhatott.A megnyitón Horváth Richárd polgármester a kiállítás összetettségét hangsúlyozta, ami jól prezentálja az eltérő korszakokat. Kitért arra, hogy a kéklámpás szervek azért dolgoznak, hogy a közösség tagjai jól és biztonságban érezzék magukat, éppen ezért a társadalomnak meg kell becsülnie a munkájukat.A kiállítás tulajdonosa, Gulyás István állatorvos, nyolcéves korában kezdte a gyűjtést: először könyveket, később hanglemezeket vásárolt. Évtizedek óta jó kapcsolatban van a régiségboltokkal, innen és ismeretségei alapján szerzi be relikviáit. Az 1956-os eseményekről is nagyon sok tárgyi emléke van, például katyusalöveg, géppisztoly és számos más fegyver.Teljes gyűjteményéből dr. Dobozi Jánosnak, a Köztársasági Őrezred utolsó parancsnokának a kabátjára a legbüszkébb. Gulyás István elmondta: tervei között szerepel az is, hogy Polgárőr Múzeumot hozzon létre Hatvanban. A rendvédelmi kiállítás két hónapig látogatható a Hatvany Lajos Múzeumban.