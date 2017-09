Előrelépés jöhet az ellenzéki pártok összefogásában

Lattmann Tamás téved, mivel ő soha nem volt az MSZP miniszterelnök-jelöltje. Ezt a tényt bárki ellenőrizheti: ugyanis a párt egyetlen testülete sem foglalkozott ezzel a kérdéssel, így ilyen tartalmú döntés nem született. Az MSZP testületei és kongresszusa egyértelmű támogatással Botka Lászlót választotta miniszterelnök-jelöltnek, az ő programját fogadták el, és 2018 tavaszán a Parlamentben a Botka-kormány megalakítására fogunk szavazni

Lattmann Tamás kiváló nemzetközi jogász, akinek szakmai tapasztalatát és demokratikus elkötelezettségét egyaránt nagyra értékeljük, a véleményére kíváncsiak voltunk és leszünk a jövőben is.

Szerző: Kátai B. Zsolt

A műsorban elmondta: őt a szocialisták, Molnár Gyula pártelnök, Tóth Bertalan frakcióvezető, Hiller István választmányi elnök és Molnár Zsolt országgyűlési képviselő keresték meg.Molnár Gyula szerint azonban soha nem hangzott el olyan felkérés, hogy Lattmann Tamás legyen a miniszterelnök-jelölt." - írta közleményében az MSZP.Hozzátették: "Azonban mégis érdekes egybeesés, hogy Lattmann megjelenését követően, a szocialista pártelnök azt nyilatkozta az ATV.hu-nak, hogy nem lehet akadálya a kormányváltásnak, hogy veszekszenek Gyurcsány Ferenccel.Ebből kiderül, a politikus most már nem zárja ki, hogy Gyurcsány Ferenc is rajta legyen egy Botka vezette közös listán, ha egyéniben is indul a DK elnöke.