Elszabadultak az indulatok a Magyar Úszó Szövetségben

Nagy a feszültség a Magyar Úszó Szövetségben, sorra mondanak le az elnökségi tagok, köztük Cseh László, illetve Wladár Sándor olimpikonok. Többen a jelenlegi vezetés leváltását szeretnék eléri, miközben a szövetség elnöke, Bienerth Gusztáv csütörtökön leszögezte:"Nem mondok le. Miért kellene lemondanom?". Hozzátette, ha az elnökségi tagok nem akarnak tovább dolgozni, azt természetesen elfogadja. "Sok támadás ért, ami megerősít" - mondta Bienerth már egy sajtótájékoztatón, hozzáfűzve: a közgyűlés időpontjáról az elnökség a közeljövőben meghozza a döntést.Gyárfás Tamás most nyílt levélben reagált utódja szavaira, és nyilvános vitára hívta a MÚSZ elnökét. Íme a teljes levél::"Mélyen tisztelt Elnök úr!Kedves Gusztáv!Sorra hallom, olvasom a személyeddel. valamint a velem kapcsolatos nyilatkozataidat. Rendre arról szólsz, hogy az ún. Gyárfás-korszak alatt a Magyar Úszó Szövetségben történt súlyos visszaélések feltárása ügyében mi mindent tettél és teszel.Szíves, sportemberhez méltó megértésedet kérem, de úgy érzem, hogy most, két nappal az augusztus 7-20. között Budapesten és Balatonfüreden zajló FINA Masters világbajnokság nyitánya előtt egyikünknek sem szabadna ezzel foglalkoznia. A 17. FINA világbajnokság nagyszerűen sikerült, a FINA elnöke minden idők legjobban megrendezett úszó világbajnokságának minősítette.Közös a siker. Neked is köszönet azért, amiért részt vállaltál benne.Kérem, javaslom, hogy továbbra is teljes erővel, mindketten az újabb nagy kihívásra összpontosítsunk. Ne veszítsük el a teljes úszó világ általános megbecsülését, amit nem csekély erőfeszítések árán, ezrek és ezrek példás összefogása, áldozatvállalása révén sikerült kivívni.Tisztelettel kérem, hogy a Masters világbajnokság befejezésének másnapján, augusztus 21-én délelőtt 10 órakor a Duna Arenában, a sajtó nyilvánossága előtt közösen vitassuk meg az összes tisztázásra váró kérdést.Ne üzengessünk egymásnak, a legcsekélyebb alap nélkül ne keltsük egymás rossz hírét, hiszen eközben nemcsak magunkat, hanem az úszást, netán a magyar sport egészét járatjuk le.Márpedig ez a csodálatos közeg - nem ezt érdemli.Üdvözlettel:Gyárfás Tamás,A 2017. évi FINA világbajnokság szervező bizottságának tagja"