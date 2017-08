Eltörte egy rendőr orrát

Forrás: MTI-Sztárklikk

Varga Árpád közleményében azt írta, hogy a Szolnoki Járási és Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt állította bíróság elé a 28 éves férfit.A férfi egy éjszaka ittasan, a bezárt kaput a helyéről leemelve megjelent korábbi élettársa házának udvarán, hogy magával vigye a kutyáját, arra hivatkozva, hogy a nő nem gondoskodik megfelelően az állatról.A nő tiltakozott, és később a rendőrséget is a kihívta. A rendőrök távozásra szólították fel a hívatlan látogatót, aki az utasításnak eleget téve előbb kiment az utcára, majd hirtelen megfordult és az udvar felé futva az elé lépő egyik rendőr arcába vágott ököllel.A rendőrnek az ütéstől eltörött az orrcsontja.A Kunszentmártoni Járásbíróság hivatalos személy elleni erőszak bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt 5 év 6 hónap börtönre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit.Elrendelte továbbá a férfi korábbi, 2 év felfüggesztett szabadságvesztésének végrehajtását is. Az ítélet jogerőre emelkedett, ezért a bíróság a büntetés végrehajtását is elrendelte - olvasható a főügyész közleményében.