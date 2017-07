Elveszik a mentőktől a 104-es hívószámot

Forrás: Lánglovagok.hu

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a 104-es számra érkező segélyhívások majdan a Központi Hívásfogadóba futnak be, de a bejelentőt minden esetben továbbkapcsolják az Országos Mentőszolgálathoz, melynek mentésirányítói saját protokoll alapján kérdezik ki a segélyhívót - írja a Lánglovagok.hu Amennyiben kizárólag egészségügyi panasz a bejelentés tárgya, az alapadatok rögzítését követően az elektronikus adatlap továbbítása történik meg, ezt követően kapcsolják csak át az élőhangot, és kezdődik a mentők saját kikérdezése.A Belügyminisztérium álláspontja szerint az állami veszélyhelyzeti feladatellátás rendszerének átalakítását az indokolja, hogy a segélykérések fogadása minden esetben haladéktalanul megtörténjen, egyetlen segélykérés se vesszen el.Az átalakított hívásfogadási rendszernek köszönhetően az információkérő, rosszindulatú, szabálysértő és egyéb, intézkedést nem igénylő bejelentések kezelése a hívásfogadó központokban megtörténik, ennek következtében a készenléti szervek ügyeleteseinek már csak az érdemi intézkedést igénylő bejelentéseket kell kezelniük, melyekről a rendelkezésre álló információkat a hívásfogadó központból azonnal megkapják.A hívásfogadó rendszer lehetőséget biztosít több készenléti szerv egyidejű értesítésére. Ez lehetővé teszi, hogy a segélykérő csak egy alkalommal mondja el a bejelentését, ezzel jelentősen lerövidítve az információk átadásához és a készenléti szervek reagálásához szükséges időt, továbbá lehetővé teszi, hogy a készenléti szervek munkatársai részére egyszerre valamennyi szükséges információ rendelkezésre álljon - közölte a Belügyminisztérium.A Lánglovagok.hu megjegyzi, a Belügyminisztérium már önmagát megcáfolta azzal, hogy elárulta, a mentők esetében akár kétszeri kikérdezés is lehet, az eddigi tapasztalatok alapján pedig tudjuk, a rendőrök és tűzoltók is rendszeresen kényszerülnek visszahívni a jelzőt, mert a 112 operátorainak meghatározott protokoll szerinti kikérdezése gyakorta elégtelen.Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a hírportál azon kérdésére, hogy a mentőknél mekkora időveszteséget okoz az új rendszer, azt válaszolta, hogy a fejlesztés célja többek között az idő- és információnyereség.A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a 104-es segélyhívószám átirányítása az idei évben valamennyi régióban - elsőként az észak-magyarországiban, utolsóként a közép-magyarországiban - megtörténik a 112-re.