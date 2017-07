Elvitték éjjel a rendőrök azt a fiút, aki segített a BKK-nak

"A célom csupán annyi volt, hogy jelezzem a BKK-nak a hibát annak érdekében, hogy megoldhassák azt és más ne használja ki (például arra, hogy féláron értékesítse a bérleteket a saját hasznára)."

Gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök azt a fiatalt, aki észrevett egy "rést" BKK online értékesítési rendszerében, és 50 forintért vett egy bérletet - állítása szerint jó szándékkal, hogy tesztelje, valóban működik-e a sebezhetőség. Működött, és ezt percekkel később jelezte is a Budapesti Közlekedési Központnak. Választ nem kapott, cserébe viszont feljelentették.Az Országos Rendőr-főkapitányság megerősítette a 24.hu információját, hogy az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda információs rendszer vagy adat megsértése vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást.Közölték azt is, hogy az ügynek egy gyanúsítottja van, aki a továbbiakban szabadlábon védekezik. Ennél többet azonban - a nyomozás érdekeire hivatkozva - nem árultak el.A feljelentett hekker azt írta magáról egy Facebook-posztban, hogy 18 éves és csak egy "most érettségizett átlagos gyerek". Azt mondta, semmit nem kezdett a bérlettel, ugyanis még csak nem is él Budapest közelében, soha nem használt egy fővárosi járatot sem.Szerinte egy amatőr hibát vett észre, amit sok ember kihasználhatott volna.