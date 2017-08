Én nem irigylem Mészáros Lőrinc vagyonát

Szerző: Havasi Gyopár

Ezzel a képességgel világelsők vagyunk egymás ötleteinek lehurrogásában, a sikeres emberek irigylésében és visszahúzásában, a kritizálásban, az ügyeskedésben, az egy helyben és hátrafelé járásban. Nálunk minden második mondat "anyósmintára" épül és feltételezéssel kezdődik.Mint amikor anyós gyermeknevelési kérdésben állást foglal ami ténymegállapítássá alakul és végezetül summázandó kijelentő módban levonja a konzekvenciát - "én megmondtam"!Erre megállíthatatlanul beindul a pletyka lavina, ami maga alá temet mindent és mindenkit, míg végül vádbeszéd alakul a feltételezésre, és elítélünk valakit valamiért, amit el sem követett.Kis hazánkban elképesztő az egy négyzetkilométerre eső telepatikus és gondolatolvasó képességű lakosok száma. Mindenki tudja mit gondol a másik, csak valamiért a főnök fejébe nem lát bele senki, így a munka mindig akadozva halad. Mindenki tisztán látja mások hibáját csak a saját hibáink maszkírozzák el magukat a felismerhetetlenségig. Utólag mindenki pontosan tudja, mit kellett volna csinálni, de éles helyzetben mégis csak kevesen tudnak helyesen dönteni.Mindenki szakértő mások magánéleti válságában de ha a sajátja úgy alakul mélyebbre süllyed mint a Titanic. Másoknak nevelési tanácsokat osztogatnak, külön órarend van a különórákra, de a saját gyerkőccel nem boldogul. Eladási oldalon a saját portéka értéke fix, nincs alku, vevőként a feléből is alkuszik.Ha valaki végre elkezd valamit csinálni, addig tesznek hozzá és vesznek el belőle amíg köszönő viszonyban sem lesz az eredeti elgondolással, majd a sikertelenségért lehurrogják az eredeti ötlet gazdáját......"na ugye hogy megmondtam ez nem lesz így jó..."Nemcsak a tánclépésben népszerű hungarikum a magyar búsongó és kesergő, hisz lassan onnan tudja a külföldi turista, hogy átlépték a magyar határt, hogy már a valutaváltóban megszökik a mosoly a kiszolgáló arcáról. Amerre a szem ellát mindenki búskomor, mogorva. A múltat dicsőítik és közben elfelejtenek a mában valami olyat tenni, amire a jövőben büszkén lehetne emlékezni. Elgondolkodtató nem ? Miért lettünk ilyen keserű és búskomor nemzet?Már tradícióvá vált, ha egy magyar feltalál valamit vagy addig szekálják míg hagyja a fenébe az egészet, vagy elmegy újjászületni egy másik országba, ahol majd értékelik és amitől utólag a büszkeségtől majd hónaljig dagad a magyar máj .. Mert "megcsináltuk, MI magyarok ! "Ha valami baj történik a föld alól is kikiáltanak hozzá egy bűnöst, akinek nem szükségszerűen a hibája, de kell valaki aki elviszi a balhét, akit meghurcolhatnak és lehet szidni ami megint csak jó kis közösségi program és jót tesz az epének . Meg sem fordul bizonyos fejekben a dolgok mögé nézni és belegondolni a miértekbe és a hogyanokba..... "csak mert az a szabály és kész".....teljes gőzzel a lejtőre ...Vannak jó példák is, el lehetne lesni a tudományt, a módszert, az utat ami a sikerhez az eredményhez vezetett. Van ebben a kis országban, egy apró falu Cserdi, ahol egy EMBER rendet rakott ! Nemcsak beszélt róla, hanem Ő maga is példát mutatott. Ha valaki valamit jól tud csinálni, ismerjük el és tanítsa, mutassa meg másoknak is hogyan kell, hogyan lehet eredményt elérni.Én nem irigylem Mészáros Lőrinc vagyonát sem, de ha igaz amit állít magáról, "lehet hogy okosabb mint Bill Gates", akkor mutassa meg hogyan csinálta, kérjük a receptet a kicsiknek, hogyan kell naggyá válni! Hogy ne legyenek lúzerek!Ne nézzük le egymást, ne ítélkezzünk egymás felett, tiszteljük a másikban az embert . Az igazi örökség az lenne ha nem vagyont adnának az utódok kezébe, hanem a képességet, a módszert amivel utódaink méltán büszkén emlékezhetnének majd RÁNK.