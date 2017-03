Ennek a hírnek a magyar miniszterelnök nagyon nem fog örülni

Vajon ebben az országban mindenki hülyébb lett?

Elszívják, ellopják, kiszedik a forrásokat az oktatási fejlesztésekből, kutatásokból, és menekül külföldre, akinek van használható piacképes tudása.

A hátborzongató PISA eredmények után most a felsőoktatásunkat is leminősítették. A sanghaji listán nincs magyar egyetem a világ legjobb 500-a között, noha két éve még volt: az ELTE és a SZTE. Viszont itt is beelőztek a szomszédok: Belgrád, Ljubljana és Zágráb felkerült a rangsorba.Pedig a Palkovics-bagázs azt hirdette meg, 2020-ra, hogy...