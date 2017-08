Ennyi hálapénzt kaszálnak a magyar orvosok

Forrás: Pénzcentrum

A válaszadók kétharmada még mindig azt mondja, a fizetés nem elég. A kérdőívet kitöltő orvosok 61 százaléka úgy nyilatkozott, hogy kénytelen elfogadni a borítékot. Ami Magyarországon teljesen megszokott, az viszont külföldön elfogadhatatlan. Erről több, a határon túl dolgozó magyar orvos beszélt a Pénzcentrumnak Ausztriában egy zárt bonbont sem lehet elfogadni. Ha kinyitják, és látszik, hogy nincs mellé csomagolva boríték, akkor rendben van. Ugyanis ha valaki orvosként pénzt fogad el a pácienstől, és ez kitudódik, azonnal kirúgják - mondta egy Ausztriában dolgozó magyar orvos, Péter.Németországban szintén elképzelhetetlen, hogy egy orvos pénzt kapjon egy általa elvégzett beavatkozásért. Krisztina, aki négy éve dolgozik kint, azt mondta, neki a szerződésében szerepel is, hogy tilos elfogadnia pénzbeli juttatást. Ajándékot viszont elfogadhat, ha már a beteg-orvos viszony megszűnt, viszont az értéke nem haladhatja meg a 40 eurót.A Pénzcentrumnak egy épp Németországba készülő rezidens azt is kifejtette, hogy itthon esélye sincs tanulni, fejlődni, mert nehéz a hálapénzrendszer miatt elég műtéthez jutni, ami pedig része lenne a szakképzésnek. A "jól fizető" operációkat ugyanis rendre az idősebb kollégák végzik, így ők kapják a borítékot.Hogy pontosan mennyit is tesznek zsebre az orvosok, nem lehet tudni. A KSH 2015-ben megjelentetett, borravalóval és hálapénzzel kapcsolatos kiadványa szerint2014-ben a lakosság által hálapénzre fordított összeg 8,3 milliárd forintot tett ki. Ez 1998-ban 3 milliárd forint volt, ami nominálértéken háromszoros, reálértéken 18 százalékos növekedés.A legnagyobb összeget, 4,1 milliárd forintot a kórházi orvosok kapták, utána következnek a házi- és szakorvosok 2,5 milliárd, a fogorvosok 1,1 milliárd forinttal, végül az ápolók, orvosi asszisztensek, műtősök 508 millió forinttal. A házi- és szakorvosok egy-egy alkalommal 3000 forintot kaptak átlagosan, míg a kórházban dolgozó orvosok 10 000 forint feletti összeget. A legkisebb összeg az ápolóknak, orvosi asszisztenseknek, műtősöknek jutott, alkalmanként átlagosan 2000 forint.A Biztosítás és Kockázat 2017 márciusi számában olvasható egy tanulmány a szülészetben előforduló hálapénzekről. Eredményeik szerint a vizsgált esetek több mint háromnegyedében fizettek hálapénzt a szülésért, átlagosan 52 ezer forintot. Sokan választottak fogadott orvost, ami minden esetben maga után vonta a hálapénzfizetést.A cikkben említenek egy olyan esetet, amikor az orvos előre közölte a ksimamával, mennyi pénzt fog elkérni: "azt mondta, hogy a szülésért 130 000-t kér, cserébe akár éjjel is bejön stb."Az orvosválasztás és a hálapénzadás főbb motivációja a biztonságérzet és a megfelelő ellátás iránti igény volt, valamint az, hogy a fogadott orvos legyen jelen a szülésnél. Az ellátással való elégedettség és a hálapénzfizetés között nem találtak egyértelmű kapcsolatot.Egy súlyosabb ortopédiai műtét is több mint százezer forintba kerülhet a páciensnek - írja a Blikk egy hálapénz kalkulátorra hivatkozva. A gerincsérv sem olcsó mulatság, az operáció itt is közel százezres kiadást jelenthet a családnak. Egy gyomortükrözés viszont már 10 ezerből már megúszható.