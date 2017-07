Ennyi pénzt kapnak a vizes VB érmesei

Forrás: MTI-Sztárklikk

Az olimpiákhoz hasonlóan a vizes világbajnokságon jól szereplő versenyzők is számíthatnak jutalomra, bár nem akkora összegekre, mint az ötkarikás játékok esetében.A napi.hu összeállítása kiemeli, hogy a sportolók jutalmazásáról szóló jogszabály szerint nem csak az olimpiai érmekért és helyezésekért, hanem a világbajnoki eredményekért is jár jutalom. A rendelet megkülönbözteti az évente, a kétévente és négyévente megrendezett vb-ket.Vizes világbajnokságot kétévente rendeznek, így az ott szerzett egyéni első helyért 2,5 millió forint jár, a páros első hely fejenként 2 milliót, a csapatban, például váltóban vagy vízilabdában elért első helyezés 1,5 millió forintot jelent. A második hely 1,875 millió forintot, a harmadik 1,25 milliót jelent az egyéni sportolóknak.Párosban az ezüst 1,5 millió, a bronz pedig 1 millió forintot ér. Csapatban a második helyért 1,125 millió, a harmadik helyért pedig 750 ezer forint jutalom jár, így ekkora összeget kapnak a bronzérmes férfi gyorsváltó tagjai, Kozma Dominik, Németh Nándor, Holoda Péter és Bohus Richárd.A törvény szerint olimpiai esetén 35 millió forint jutalmat kaptak a riói játékok után az egyéni aranyérmes versenyzők, az ezüstéremért 25, a bronzért 20 millió forint jutalom járt.Az állami apanázs mellett a nemzetközi szövetség (FINA) is díjazza a sportolókat.Összesen 5 460 300 dollárt (1,42 milliárd forint) osztanak szét az érmesek és a helyezettek között, akárcsak a két évvel ezelőtti kazanyi vb-n. Minden számban az első nyolc helyezett részesül pénzdíjban, kivéve az óriás toronyugrást, amelyben a legjobb 14-et díjazzák.Úszásban az egyéni számok győztese 20 ezer dollárt kap (5,2 millió forint), az ezüstérmes 15 ezer dollárral (3,9 millió forint), a bronzérmes 10 ezerrel (2,6 millió forint) gazdagodik. A további döntős helyezettek ötezertől ezer dollárig terjedő összeget kapnak.Ha Hosszú Katinka megismétli legutóbbi két vb-n elért teljesítményét, vagyis két arany- és egy bronzéremmel zár, akkor 6,25 millió forintos állami és 13 milliós FINA-jutalom ütheti a markát.A nemzetközi szövetség 30 ezer dollárral jutalmaz minden világcsúcsot, ebből eddig kettő született a budapesti vb-n.Vízilabdában az első helyezett csapat 80 ezer dollárt (20,8 millió forint) kap, majd 10 ezerrel csökken a pénzdíj helyezéseként.