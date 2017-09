Ennyire futotta Orbántól...

Szerző: Herczeg Ármin

A nagyfőnök a Facebookon gratulált a német választásokon győztes Merkelnek. Így: "Budapest gratulál // Budapest gratuliert".Hogy is mondjam: nem vitte túlzásba. Ha nem lenne ott németül is a mondat, még abban sem lehetnénk biztosak, hogy a németországi események késztették megszólalásra. Sőt, még az sem biztos, hogy Merkelnek szól az üzenet. Gratulálhatott például a választáson harmadik helyet elérő, és ezzel erős parlamenti ellenzéké váló szélsőjobboldalnak is. Ki tudja?Az is nehezen érthető, hogy miért éppen Budapest gratulál? Miért nem Magyarország? Orbán a főváros miniszterelnöke?A kormany.hu mindenesetre többet tudhat az egyszerű olvasónál, hiszen ott azt írják, hogy Merkelnek gratulált Orbán. Ki tudja? Akár igaz is lehet.