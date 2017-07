Ennyivel nem úszhatja meg a tusványosi nőverő!

Szerző: Herczeg Ármin

Na, akkor, drága esküvői fotós úr, megkérdezem, tudja-e mi az az elnézés? A katonaságnál járta a sztori, hogy a kopasz mellélőtt a bábunak, és amikor megkérdezték miért, csak annyit válaszolt: jelentem elnéztem! Mire az őrmester: tudja mi az elnézés harcos? Amikor bassza a kecskét, és elnéz a szarvai között...Bocsánat a szalonképtelen kifejezésért, de esküvői fotós urunk kétsorosa ezt juttatta eszembe. Amúgy, kedves Borbáth úr, nagyon remélem, hogy ezt egy elnézéskéréssel nem ússza meg. Amit tett, az ugyanis elsőre elég erőteljesen garázda cselekedetnek tűnik. Nagyon bízom benne, hogy a rendőrség most is olyan serény lesz, mint a BKK-s fiú esetében, és Önt is hajnalban viszi el a lakásáról rabosítani.Én amúgy arról sem vagyok meggyőződve, hogy elnézést kért volna akkor is, ha mondjuk nem veszik fel a kamerák mocskos kis tettét. Amelyet ráadásul egy féreg módjára hajtott végre. Hátulról rohanni egy nőre, és a földre rántani? Még ahhoz is gyáva volt, hogy belenézzen a szemébe? Az alattomos orgyilkosok szokták így csinálni, maga meg az FB oldala alapján inkább a mosolyalbumok gyártásával foglalkozik.Az a baj, hogy olyan országban élünk, ahol ezzel a féreg cselekedetével még plusz megrendeléseket is kap majd. Az egyik kommentelője valami olyat írt, hogy ne őrölje magát ezen a dolgon, a sajtó felkapja az ilyet, mert ezen lehet csámcsogni. Úristen... Ma a magyar nyelvterületen egy nőt hajánál fogva földre rántó tahóról egyeseknek nem az jut eszébe, hogy nem verünk nőket, hanem az, hogy szemét a sajtó...Azt már csak csendben jegyzem meg, hogy nem értem a csíkszeredai magyar konzulátus hallgatását.Borbáth uram ugyanis (állítólag) a főkonzulátus egyik munkatársának a férje, ráadásul hivatalos minőségben, fotósként volt Tusványoson. Ha ez így van, akkor azonnali hatállyal fel kellett volna vele bontani minden együttműködést, plusz a konzulátusnak bocsánatot kellett volna kérnie a meghurcolt nőtől.De ez csak mellékszál: a lényeg, hogy most minden demokratának (tőlem lehet akár fiatal demokrata is) azért kell szurkolnia, hogy ez a Borbáth ne úszhassa meg egy kétsoros elnézés kéréssel...