Eperjes Károly Jordán Tamásról: bölcs döntés született

Ott egy tisztességtelen, morális támadás történt, amivel az egyik pályázót hátrányos helyzetbe hozták. Szerintem a bizottság bölcs volt, amikor elnapolta a döntést. Hogyan lehetne egy olyan helyzetben szakmai döntést hozni, amikor az egyik felet megfélemlítették és visszaléptették még a verseny előtt?



Ez nem politika?



Mindenben politika van, csak az a kérdés, hogy jó vagy rossz politika. Ezen hosszan lehetne elmélkedni, de szerintem az mindenképpen rossz politika, amikor egy döntésből kikerül a morál.



Forrás: Vasárnap Reggel

Eperjes Károly szerint politizálni azt jelenti, hogy valaki a polisszal, vagyis a várossal, az állammal, tehát a társadalommal foglalkozik. Minden politika, ha egy újságíró kérdez az is, ha a riportalany válaszol az is, vagy ha nem akar válaszolni, az is. Minden döntésünknek társadalmi következménye van.Ebben az összefüggésben gondolkodik a politikáról, és úgy véli, hogy jól politizálni, az emberek javára politizálni az az erény gyakorlása, rosszul politizálni butaság, tudatosan rosszul politizálni pedig bűn, de a legszörnyűbb bűn nem politizálni.Arra a kérdésre, hogy mit szól a színházak politikai megosztottságához, azt mondta, hogy a politika mindent megoszt, miért pont a színházzal lenne másképp? Szerinte ez az emberek döntéseinek következménye.Eperjes Károly tagja a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatói pályázatát véleményező szakmai bizottságnak is. Jó döntés volt nem dönteni? - tette fel a kérdést az újságíró.