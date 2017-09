Erre költené Tarlós a 3-as metró kötbérét

Forrás: MTI / Sztárklikk

A BKV a főváros támogatásával változatlanul kitart a több mint 2,5 milliárd forintos kötbérkövetelésének megalapozottsága mellett - közölte Tarlós István, hozzátéve, ha a 3-as metró szükséges és elsőrendű felújítása nem viszi el, akkor akár a szerelvények légkondicionáló berendezéssel való ellátására, akár pedig az akadálymentesítés minőségének további fokozására lehet fordítani ezt a pénzt.A főpolgármester elmondta azt is, hogy a metrópótlás az északi szakaszon november elejétől várhatóan egy évig tart, és a szerelvények akkor csak Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között közlekednek majd.A metrópótló buszok útvonalának kialakítását, a szükséges út- és forgalomtechnikai munkákat már elvégezték.Közölte, jelenleg 13 felújított szerelvény van Magyarországon, ezek közül 11 rendelkezik engedéllyel az utasforgalom lebonyolítására.Ezek július 19-e óta újra részt vesznek az utasszállításban. A 12. felújított szerelvény teljesítette már a tartampróbát, megkezdődött a hatósági szemléje, várhatóan szeptember 12-ig forgalomba is áll.A 13. szerelvény tartampróbája várhatóan szeptember második felében befejeződik.Tarlós István tájékoztatása szerint a felújításra váró 15. szerelvény várhatóan szeptember 20-ig megérkezik Magyarországra.Kitért arra is, hogy a projekt időbeli csúszásának mértéke jelentősen csökkent, átlagosan nyolc héttel számolnak. 2018 első negyedévére a csúszás teljes mértékben "ledolgozható", és, ha így lesz, akkor az eredeti leadási határidő tartható lesz - jegyezte meg.A 3-as metró Árpád hídi állomásának beázásával kapcsolatban Tarlós István elmondta, a rekonstrukció során szükségessé vált az állomás feletti szigetelés felújítása.A szigetelésfelújítás csak felülről, az útburkolat megbontásával lehetséges. Augusztus 20-án a területen a nemzeti ünnepre tekintettel nem volt munkavégzés, és ekkor az esőzés az állomás beázását okozta.A szigetelés befejezése után várhatóan nem lesznek további beázások, bár extrém csapadék esetén ez nem zárható ki teljességgel - közölte a főpolgármester, hozzátéve: ezért elrendelték a 24 órás szivattyús felügyeletet.Tarlós István azzal kapcsolatban, hogy a Nyugati téren a felüljáró lépcsőjét a napokban elbontották, közölte: nem kezdődött meg a felüljáró bontása, "a metrófelújítással kapcsolatos felszíni munkák folytatásáról van szó".A Római-partra tervezett mobil védműről szólva - annak kapcsán, hogy "a tiltakozó kemény mag tagjai" szerint politikai nyomásra vállalta a tervező a súlyos kockázatot - azt hangsúlyozta, "az üzemeltető és a tervező (...) a műszaki felelősséget továbbra is vállalja".Kérdésekre válaszolva Tarlós István elmondta, a 3-as metró északi szakaszának állomásai és a teljes 17 kilométeres alagút felújítása a teljes 3-as metróvonal rekonstrukciójának több mint a felét jelenti.A főpolgármester közölte azt is, hogy a metrófelújítás többletköltségei miatt a javaslatára "elengedték" a 12 milliárd forintból tervezett Külső Bécsi úti villamosvonal fejlesztését.