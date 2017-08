Erre közlekednek majd a MÁV luxusvonatai

Forrás: Pénzcentrum

A 60,5 milliárd forint értékű támogatási szerződés tárgya 11 darab új, emeletes motorvonat beszerzése és a projekthez kapcsolódó feladatok ellátása. A kétszintes járművek fajlagos beszerzési ára 16,7 millió euró - írja a Pénzcentrum Az elővárosi forgalomban közlekedő járművekkel szemben a következő elvárások fogalmazódtak meg: villamos motorvonati üzem, 160 km/h engedélyezett sebesség, a kerékpárszállítási igények szezonalitásának figyelembe vétele (12-36 hely vonatonként), utasszámláló rendszer megléte, leszállásjelző és szintbeli beszállás emelt peronmagasságnál.A kétszintes motorvonatok a kor követelményeinek megfelelő utastájékoztató rendszerrel, légkondicionált, tágas utastérrel, WIFI-vel, mobiltelefonok és laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozókkal, valamint korszerű kamerarendszerrel rendelkeznek majd. Az emeletes motorvonatokon három hagyományos és egy mozgássérültek által is használható WC lesz, a multifunkciós terek pedig négy kerekes szék, illetve 12 kerékpár vagy 5 babakocsi szállítására alkalmasak.A járművek nagy belépő terekkel rendelkeznek az optimális utasáramláshoz, a gyártó - a gyors utascsere biztosítása érdekében - oldalaként 12 ajtót alakít ki. A szolgáltatás színvonalát növeli a kivételesen csendes futás, a tágas és világos belső terek, a fejlett légkondicionáló rendszer.A vasúttársaság a nagy forgalmú Budapest-Vác-Szob és Budapest-Cegléd-Szolnok elővárosi vasútvonalakon állítja forgalomba a KISS vonatokat, 2019 és 2020 között. A tervek szerint a hétvégi időszakban az utasok nemcsak Budapest elővárosában találkozhatnak az új motorvonatokkal, hanem egyes kiemelt forgalmú távolsági vonatok esetében is: iskolaidőszakban egyes kelet-magyarországi IC vonatokon (a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonalon és a kör-IC járatain), a nyári menetrendi szezonban pedig a Balaton déli partján, illetve a Velencei-tónál.A később érkező kétszintes motorvonatok a Budapest-Újszász-Szolnok és a Budapest-Hatvan-Gyöngyös vonalszakaszokon is közlekedhetnek a tervek szerint.