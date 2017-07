Erre sem a kormány adja a pénzt!

Forrás: MTI / Sztárklikk

Győri Pál, a mentőszolgálat kommunikációs és pr-igazgatója arról tájékoztatott hétfőn , hogy az alapítvány adományokból vásárolta meg, újítja fel és rendezi be az Orczy úti épületet, amelyben az OMSZ előreláthatólag szeptemberben megnyithatja Budapest tizenötödik állomását.Tájékoztatása szerint ide költözik a gyermek-rohamkocsi és egy mentőmotor a Központi Mentőállomásról, valamint egy-egy eset- és mentőautó is megkezdi szolgálatát.Jelezte, az új mentőállomás kialakítása alkalmas női mentőápolók és mentőgépkocsi-vezetők foglalkoztatására is, így az új mentőegységek személyzetének toborzása során az OMSZ már női dolgozók jelentkezését is várja.