Értelmetlenül pusztul Kádár János villája

Forrás: Színes Ász

A legendás aligai üdülőövezetet azután körbekerítették, a környéket sűrűn beültették fával, hogy még véletlenül se lássanak be a jogosulatlanok, sőt fegyveres őrökkel figyeltették a bejáratokat és a vizet, és csak két kapun át lehetett bejutni. A paranoiás Rákosi Mátyás a löszfal tetejére géppuskás őröket és légvédelmi ütegeket telepített, és a vízben is motorcsónakok járőröztek.Rákosi ezen felül a többi villától elválasztott saját villájához külön őrizetet kért (amellett, hogy saját testőrsége is volt), a villát külön kerítéssel vették körül, 1950-ben pedig előnevelt fenyőfákkal ültette be a környéket, hogy a Balatonból senki ne láthasson be. Éjszakánként két reflektor is pásztázta a vizet.Nem volt viszont egységes a párttagok elhelyezése az övezeten belül: míg az Aliga I-ben a kisebb tekintélyű pártbizottsági tagok, a volt miniszterek, illetve a középvezetők is szabadon nyaralhattak a hatalmi hierarchia szerint elhelyezett, sokszobás kockanyaralókban, addig az egész évben nyitva tartó Aliga II-ben a legmagasabb rangú vezetők kaptak helyet, így Rákosi, Gerő Ernő és természetesen később Kádár János.Átjárásra nem volt lehetőség, ugyanis az Aliga II-t szintén egy őrzött drótkerítés választotta el az Aliga I területtől. Az üdülőben olykor természetesen voltak kiváltságos vendégek, akiknek nem kellett távozniuk a mandátumuk lejártával, például Biszku Béla és Aczél György, de egyszer Hofi Géza is kapott meghívást.Kádár János is sok időt töltött a Balaton-parton, ahol a visszaemlékezések szerint nem szeretett munkával foglalkozni. Felesleges luxusnak tartotta a Bauhaus stílusban épült, egyébként meglepően szerény nyaralóját, a IV. számú villát, aminek a felszereltsége tényleg maradéktalan volt: színes tévét, sőt légkondit is kapott.Kádár nem szerette, ha pihenése alatt telefonokkal zaklatják, vagy hízelegni akarnak neki, bár szép számmal akadt olyan elvtárs, aki szíves örömest kapható volt egy sakkmeccsre. Kádár azonban nem rajongott különösebben a társaságért, sokkal jobban szeretett például horgászni, a hobbijához pedig saját szigetet is építtetett, ami máig ott áll az aligai strandon.Az aligai üdülőövezet egy része mára elhagyatott állapotban áll, csak néhány eleme került magánkézbe, azokat viszont korhű módon újították fel, megőrizve egy csipetnyi szocializmust az utókornak. Míg a Kádár-villa romokban hever, és életveszélyesnek nyilvánították, addig a Fidel Castro által látogatott Castro-villában ma szórakozóhely működik, több villa pedig üdülőként is kiadó a nosztalgiázni vágyók számára.