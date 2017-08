Esküszöm, fizetek Lázárnak egy sört, ha ezt ki tudja dumálni

Lázár János úgy fogalmazott, Lech Walesa Kelet-Közép-Európa "megtestesült lelkiismeretévé" vált, elutasította azokat a sötét alkukat, féligazságokat, hazugságokat, egyéni és közös megalkuvásokat, amelyekre a kommunista diktatúra épült.

Hamis tanúvallomás miatt büntetőjogi eljárás indult Lech Walesa ellen, az ügy a lengyel államfő által tagadott ügynökmúlttal függ össze.

Walesa azt állította, hogy az őt terhelő iratokat

nem ő készítette, és nem is írta alá

A Fidesz kormány által istenített és "megtestesült lelkiismeret"-nek titulált volt lengyel államfő ügynök volt, és ráadásul eskü alatt hazudott.

"Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Lech Walesa volt lengyel elnök élete tanulság minden olyan politikai erő számára, amely vissza akar térni a valódi népfelség elvéhez. Minden korban szükség van a hozzá hasonló "munkásokra", akik készek megjavítani a hétköznapok szándékosan vagy gondatlanul elrontott igazságait."Ezen gyönyörű, megrendítő szavakat követően - amennyiben a meghatottságtól képesek vagyunk még egy pillanatra koncentrálni - most olvassunk el egy mai, a Magyar Távirati iroda által kiadott hírt.Asszongyahogy:Itt vannak a részletek, ha valakit érdekel:Az IPN ügyészi tagozata tavaly februárban Walesa kezdeményezésére indított el nyomozást, mely során megvizsgálták, hogy a kommunista lengyel belbiztonsági szolgálat (SB) tisztviselői anyagi haszonszerzés céljából meghamisították-e a Nobel-díjas munkásvezér együttműködését bizonyító, 2016 elején megtalált dokumentumokat.Az IPN kedden közölte: a Walesa által kezdeményezett eljárást június végén megsemmisítették, mert az intézet ügyészei arra jutottak, hogy az 1970 és 1976 közötti időszakból származó több mint 50 dokumentum, köztük Walesa együttműködési nyilatkozata az SB-vel és az általa aláírt bevételi nyugták nem hamisítványok.Június 29-én ugyanakkor az IPN nyomozást indított azzal összefüggésben, hogy- köztük az SB-nek írt jelentéseket -A büntetőügyi eljárás más peres ügyekre is vonatkozik, olyanokra, amelyekben Walesa tanúként azt állította, hogy nem működött együtt az SB-vel - közölte az IPN.Az IPN ügyészi tagozatának elnöke, Andrzej Pozorski, aki egyben lengyel főügyészhelyettes is, kedden úgy nyilatkozott a közszolgálati hírtelevíziónak (TVPInfo), hogy Walesa vallomásait egyrészt annak alapján találták hamisnak, hogy a krakkói Jan Sehn Igazságügyi Szakértői Intézet 235 lapnyi írásszakértői véleménye tavasszal egyértelműen Walesának tulajdonította a tavaly előkerült dokumentumokon szereplő kézírást.Az ügyészek emellett több tanú vallomására is támaszkodtak - mondta Pozorski.Walesa 1992-ben a PAP hírügynökségnek adott egyik nyilatkozatban beismerte ügynökmúltját, azóta viszont mindig tagadta ezt. A hamis tanúvallomás Lengyelországban három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.Akkor most egy mondatban összefoglalnám:Akkor most hallgassuk meg Lázár János válaszát...