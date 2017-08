Észrevétlenül tovább emelkedett a magyar nyugdíjkorhatár

Forrás: zoom.hu

A nyugdíjakra fordított kiadások 2,9 százalékkal emelkedtek, ami meghaladja az 1,6 százalékos év eleji nyugdíjemelés mértékét. Ennek magyarázata a nyugdíjak és nyugdíjasok cserélődése: a rendszerbe most belépők ellátása magasabb, mint a kiesők, azaz az elhunytak járadéka volt - írja a Zoom.hu Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) számai szerint az első félév végén 2 millió 21 ezer nyugdíjasnak utaltak átlagosan havi nettó 124,3 ezer forintot, míg fél évvel ezelőtt a 2 millió 38 ezer ellátott átlagosan 121,7 ezer forintot kapott.A nyugdíjasok táborán belül a korhatárt elértek száma fél év alatt 1 millió 895 ezerről, 1 millió 866 ezer főre csökkent. Az ONYF adataiból az is kiderül, hogy az idei első félévben 119,3 ezer nyugdíjkérelmet bíráltak el a pozitívan, szemben a tavalyi első féléves 202,5 ezerrel üggyel.A korhatár emelése nyomán nagyjából 80 ezer ember dolgozik tovább fél évet.A nyugdíjkorhatár fokozatosan emelkedik a korábbi 62 évről 65 évre, épp most értük el az emelés közepét, hisz jelenleg 63,5 évvel lehet nyugdíjba vonulni. A következő lépcső 2019 lesz, akkor emelkedik 64 évre a korhatár, majd újabb kétszer féléves lépés után 2022-ben áll be a megcélzott 65 éves korhatár. A fokozatos korhatáremelés célja a nyugdíjrendszer stabilitásának növelése, a várakozás az, hogy 2035-ig nem lépi át a nyugdíjasok száma a 2 millió 50 ezer főt.A korhatár 65 évre emelésével a magyar nyugdíjrendszer 2030-2035-ig finanszírozható, ám azt követően vélhetően újra az alapparaméterekhez kell nyúlni, ami jelentheti a korhatár vagy a járulékok emelését, illetve a kifizetett járadékok csökkentését.