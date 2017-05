Éveken belül újabb 370 ezer ember hagyhatja el Magyarországot

Forrás: mno.hu-sztarklikk.hu

A KSH Népességtudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa által most publikált, 1500 fős reprezentatív felmérésben azt vizsgálták, kik és miért akarnak ideiglenesen vagy végleg elvándorolni Magyarországról. Nem a külföldön élők motivációit vizsgálta, hanem azokét, akik még itthon vannak, de elégedetlenek, ezért menni szeretnének.A fiatalok és a középkorúak jelentős hányada elvágyódik Magyarországról, sokan már szervezik is külföldre költözésüket. Ha terveiket valóra váltják, pár éven belül 370 ezer ember hagyhatja el az országot. Összevetésképpen: ennyien laknak a Budapest utáni két legnagyobb városban, Debrecenben és Szegeden.A kutatásból az is kiderül, hogy ennél is ijesztőbb azoknak a száma, akik álmodoznak a költözésről: a 18-40-es korosztályból 680 ezren, minden harmadik ember gondolkodott már azon, hogy más országban folytassa az életétA már most is munkaerőhiánnyal küzdő magyar gazdaságra újabb csapást hozhat, hogy a magas piaci értékű, egyetemet végzett magyarok 33 százaléka, a szakmunkások 34, az idegen nyelven magas szinten beszélők 55 százaléka fontolgatja - ha átmeneti időre is -, hogy külföldre költözik. Ez azért is komoly probléma, mert az országban működő multik, illetve a hazai kis- és középvállalkozók évek óta panaszkodnak arra, hogy nem találnak képzett és tapasztalt munkaerőt, ezért kénytelenek visszafogni a fejlesztést. Ha valaki például lakásfelújítást tervez, sokszor hónapokat vár arra, hogy a munkával megbízott gázszerelő, festő ráérjen.