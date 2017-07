Ez a különbség a BKK és egy profi cég között

"A BKK ügy margójára: a szoftverfejlesztés elképesztően komplex feladat. Különösen egy olyan szoftver fejlesztése, amelyet rengetegen használnak. Ilyen komplex program a Prezi is: 85 millió felhasználónk van, akik Mac-en, PC-n, különböző verziójú böngészőkkel vagy éppen mobilon használják a Prezit.



Ez azért nagy kihívás egy mérnöknek, mert minden platformnak megvannak a maguk sajátosságai. Ezért hetekig tesztelünk egy-egy újdonságot, hogy a problémák még időben kiderüljenek.



De még így is maradnak olyan hibák, amelyeket nem fedezünk fel. Nem fedezzük fel őket, mert csak egy bizonyos verziószámmal, bizonyos műveletnél, bizonyos hardver használatnál jönnek elő. Ezt pedig van, hogy nem tudjuk modellezni. Kell hozzá a sok millió felhasználó és a valós élet.



Mi ettől azonban nem félünk, hanem ellenkezőleg: segítségül hívjuk ezt a sokaságot és kifejezetten kérjük őket, hogy keressenek biztonsági hibákat és küldjék el nekünk.



Ez az úgynevezett Bug Bounty Programunk, amelyen keresztül havonta 10-20 jelentést kapunk. Egyrészük persze általunk is ismert hiba, de a közösség így óriási segítséget jelent. Olyannyira, hogy erre mi pénzt is költünk, évi több ezer dollárt.



Mert tudjuk, hogy ettől végsősoron a Prezi lesz jobb és a hálánkat így is ki akarjuk fejezni a nekünk segítő közösségnek. Ezt hívják etikus hackerkedésnek."

Halacsy Péter a Prezi egyik alapítójaként is elmondta véleményét a BKK ellen irányuló lincshangulat közepette. Hozzáállása példaértékű: