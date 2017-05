Ez a megalázás és a kiszolgáltatottság napja

Szerző: Szabó Tímea

Az ápolók napja külföldön a megbecsülés és a tisztelet ünnepe, itthon viszont a további megalázás és a kiszolgáltatottság napja.Hiába hazudnak Orbánék a béremelésekről, az elmúlt 7 évben 5000 ápoló ment külföldre pontosan azért, mert néhány ezer forint emeléssel szúrta ki a szemüket a kormány, miközben az egykulcsos adó miatt kevesebbet vittek haza, mint korábban.Az OECD szerint az ezer főre jutó ápolók száma Dániában 16,5, Németországban 13,1, Magyarországon pedig 6,4. A KSH év eleji számai szerint még mindig az egészségügyi dolgozók keresték a legkevesebbet, náluk a raktárosok és az erdészetben dolgozók is többet kerestek.Míg itthon egy ápoló 100 ezer forintot visz haza, Szlovákiában 250 ezret, Csehországban pedig 450 ezret. Ez a megalázás a betegeket is komoly veszélybe sodorja. Elég volt ebből!Ma benyújtottam egy javaslatot, amelyben idén és jövőre is 50%-os béremelést követelünk az egészségügyi dolgozók részére! Nekünk mindenki számít!