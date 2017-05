Ez a neve Pukli István új pártjának

Forrás: Magyar Nemzet

A pedagógustüntetések egykori vezéralakja a lapnak azt mondta, azért döntött úgy, hogy politizálni kezd, mert civilként semmit sem tudott elérni.Arról is beszélt, hogy pártja nem csak a Fidesz leváltásáért fog dolgozni, hanem a teljes putyini befolyás megszüntetéséért is. Pukli István az iskolákat állami kézben hagyná, az egészségügyet ugyanakkor gyökeresen átalakítaná.Havi 10-12 ezer forintos alapdíjat javasol, amelyért bárki igénybe vehetne plusz egészségügyi szolgáltatásokat, a hálapénz elfogadását pedig bűncselekménynek minősítené.Elmondta, hogy a polgári gondolkodású szavazóknak szeretnének alternatívát nyújtani.Kétszáz éve elindult egyfajta polgári gondolkodásmód Magyarországon, de maga a polgárosodás a rendszerváltás után is befejezetlen maradt, pedig ez lenne a felemelkedés alapja. Később pedig az ország ellen fordult az az egyetlen ember, Orbán Viktor, akiben a polgári szavazók bíztak - vélekedik Pukli István.