Ez bizony gázlopás! Tóth ismét pert nyert

Forrás: PécsiStop - Sztárklikk

A Pécsi Ítélőtábla szeptember 8-án tárgyalta másodfokon azt a személyiségi jogi pert, amelyet két éve indított Tóth Bertalan, az MSZP parlamenti frakcióvezetője ellen a MET Zrt. A cég első fokon elbukta a pert, amelyen bő 22 millió forintot szeretett volna különböző jogalapokon kapni a szocialista politikustól.Azonban úgy néz ki, a cég egy forintot sem kap, ugyanis Tóth Bertalan pénteken másodfokon is megnyerte a pert.Tóth Bertalan a Pécsi STOP kérdésére elmondta: a per tétje az volt, hogy ma Magyarországon lehet-e még közérdekű adatigényléssel olyan információkhoz jutni, amelyek a honi adófizetők pénzét érintik és amelyeken keresztül be lehet mutatni, hogy a jelenlegi hatalom hogyan működtet egy államilag szervezett korrupciós rendszert.Tóth Bertalan emlékeztetett rá: ebben az esetben az történt, hogy Nyugat-Európában olcsóbb évekig volt a gáz, mint Oroszországtól beszerezve, ezt egy magyar állami tulajdonú cégen keresztül behozták és egy offshore hátterű cégen keresztül drágábban adták el. Ezzel az ominózus társaság 100-150 milliárd forintos haszonra tett szert, míg a magyar családok a mai napig drágábban jutnak a gázhoz.A nyomozások és adatigénylések nyomán kiderült: ebben az offshore cégben ott vannak a miniszterelnök emberei, Garancsi István és más gazdasági háttéremberek. Ahelyett tehát, hogy a magyar családok olcsóbban jutnának a gázhoz, ebből a társaságból Orbán barátai vették ki a pénzt jutalékként - mondta a szocialista politikus.