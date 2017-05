Ez elég erős bizonyíték a növekvő orosz befolyásra

Az LMP szerint rendkívül aggasztó, hogy a rendőrség nem szerzett érvényt a magyar törvényeknek, és félő, hogy e mögött is a növekvő orosz befolyásszerzés állhat. Az Éjjeli farkasok magyarországi tartózkodásával kapcsolatos nemzetbiztonsági kockázatok vizsgálatát Szél Bernadett javaslatára tűzte napirendjére a bizottság.Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának szerdai ülésén többek között az ORFK egy képviselője nyújtott tájékoztatást a múlt héten a Fiumei úti sírkertben megemlékező "Éjjeli farkasok" nevű orosz motoros csoport magyarországi tartózkodásáról.Ennek során elmondta, hogy a rendőrséghez tiltott önkényuralmi jelkép használata miatt érkezett feljelentés, ezt amúgy alátámasztja, hogy a sarló-kalapácsos lobogók az Éjjeli Farkasok megemlékezésén készült felvételeken is jól kivehetőek.Az ORFK képviselőjének elmondása szerint a bűncselekmény nem valósult meg, ezt amellett, hogy a temető magánterületnek minősül, egy alkotmánybírósági határozatra hivatkozva az eset "körülményeivel" magyarázta.Az LMP azonban attól tart, hogy az üres érvelés mögött valójában politikai szándék sejlik fel, nem véletlen, hogy az Éjjeli Farkasok megemlékezésén az orosz diplomácia is hivatalosan képviseltette magát.