Ez fájni fog a családoknak

A legfontosabb, hogy a gyerek azt a mintát lássa otthon, hogy a család aktív életmódot folytat, a szülők és a testvérek is kirándulnak, kocognak, sportolnak. Ettől ő is motivált lesz, nem a TV előtti tespedést fogja természetesnek tartani, hanem azt, ha ő is kimegy a természetbe illetve mozog - mondta el a Pénzcentrumnak Matusovits Andrea sportorvos, aneszteziológus, intenzív terapeuta, a Sportorvosi Központ munkatársa.A fiatalkori sport ráadásul nemcsak a mozgásszervi fejlődés szempontjából előnyös, többek között fejleszti a koncentrációs képességet, segíti a viselkedési zavarban szenvedőket, sőt, egyes esetekben meg is előzheti az ilyen problémák kialakulását.A doktornő azt is elmondta, hogy tapasztalata szerint serdülőkorban dől el, hogy valaki elég komolyan veszi-e az által űzött sportot ahhoz, hogy továbbra is versenyszinten űzze.A szakember a Sportorvosi Központban betöltött praxisában legtöbbször labdarúgókkal illetve vizes sportolókkal találkozik.Több mint 200 ezer igazolt labdarúgó van Magyarországon, ez óriási szám, gyerekek közül is a legtöbben ezt a sportot választják. A focin túl népszerűek még a vízi sportok, úgymint az úszás, a kajak-kenu és a vízilabda - osztotta meg tapasztalatait Matusovits Andrea.A mindennapos testnevelésórával kapcsolatban a doktornő megjegyezte, hogy az egyértelműen jó hatással van a gyerekek mozgás iránti hozzáállására és eredményességére. Mindemellett az emelt sportóraszám feltételei nincsenek még mindenhol megteremtve, ezért az ebben rejlő lehetőségek teljes kiaknázása további időt vesz majd igénybe.A Pénzcentrum szétnézett a fenti sportok között, hogy azok mennyiért elérhetőek Budapesten, de egyesületenként jelentősen eltérő árakat tapasztaltak. Úszásoktatás esetében az egyik legnagyobb úszóiskola 12-13 ezer forintért árul 10 alkalmas bérleteket, és ez meg is felelhet körülbelül a gyerek havi edzésköltségének.Vízilabdaedzéssel kapcsolatban ez sem számít olcsó mulatságnak, alkalmanként 2500 forintot is elérhet az edzések ára, mely így havonta akár 25-30 ezer forint költséget is jelenthet.A fentieknél valamivel jobban jár a szülő, ha a gyerek kajakozni, kenuzni vagy evezni szeretne, ebben az esetben elegendő a havi 10 ezer forint körüli tagsági díjat kifizetni, és ennek fejében részt vehet az előre kiírt edzéseken. A legnépszerűbb sportnak számító focival kapcsolatosan pedig észrevehető a jelentős igény és hátszél: jellemző, hogy néhány ezer forintos tagdíjat kell csak a szülőknek fizetni.A tagsági, illetve edzési költségeken túl, minden sport esetében figyelembe kell venni a felszerelés illetve a különböző versenyek nevezési költségét is, melyek mértéke jelentősen eltér a különböző sportok tekintetében.