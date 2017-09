Ez Magyarország tragédiája

Forrás: Portfolio

A magyarok egyik legfontosabb fogadó országa Németország, ezért a Portfolio jórészt a német példán keresztül próbálj bemutatni a kivándorlás hátterét. Az adatok szerint 114 ezer olyan férfi és 78 ezer nő él jelenleg Németországban, akik Magyarországon születtek. Közülük nagyjából minden második (95 ezer fő) hivatalosan egyedülálló, 64 ezren pedig házasok.A Destat adataiból az is kiderül, hogy a legtöbb magyar Bajoroszágban él, ott majdnem 70 ezret mér a hivatalos statisztika. Mellette Baden-Württenbergben mondható jelentősnek a magyar populáció, ott majdnem 48 ezren élnek. A harmadik helyre pedig Nordhein-Westfalen került a tartományok rangsorában, ott is több mint 20 ezer magyart regisztráltak.A magyar szempontból különösen kiábrándító adat az, hogy a majdnem 200 ezer németországi magyar átlagéletkora 36,3 év, az ottani magyar populáció fele 25-45 év között van, ami például a gyermekvállalás szempontjából a legtermékenyebb kornak felel meg.Magyar szempontból mindenképpen tragikus, hogy éppen a legfiatalabb, legtermelékenyebb korosztály vándorolt ki. Sokat elárul a magyarok kivándorlásáról, hogy a 192 ezer németországi magyarból 6300-an már ott születtek, közülük majdnem 4400-an az utóbbi hat évben.Az Ausztriában élő magyar populáció összetétele is hasonló.Nyugati szomszédunknál több mint 70 ezer magyar él a hivatalos adatok szerint, ezzel Nagy-Britannia és Németország után a harmadik legnagyobb magyar populációról beszélhetünk. Ennek a 70 ezer embernek a 40 százaléka 30-44 év közötti, további 23,5 százalék pedig 15-29 éves, vagyis összességében az ottani magyarok majdnem kétharmada 15-44 éves.A bevándorlás 2016-ban egy év alatt majdnem 10 ezer fővel hizlalta a németországi magyarok számát, hiszen közel 35 ezren léptek be az országba újonnan, miközben közel 23 ezer magyar elköltözött.Egyébként a németországi magyarok természetes növekedése is azt támasztja alá, hogy demográfiai szempontból a legtragikusabb a kivándorlás, hiszen azok mennek el, akik családot alapítanak.A briteknél nincsenek részletesebb statisztikák a kivándorolt magyarok összetételéről. Mindössze annyit lehet tudni egy idén júliusi tanulmányból, hogy a 2013-15-ös népszámlálás során a 2004-ben csatlakozott EU-tagállamok közül a magyaroknál volt a legnagyobb az aktív korúak (15-64 évesek) körében a foglalkoztatottság aránya, 85 százalék körül alakult ez. Ugyanebből a tanulmányból derül ki, hogy a hivatalosan Nagy-Britanniában élő mintegy 60 ezer magyar közel 40%-a volt 2015-ben 30-50 év között, további 28% pedig 15-30 év között volt.Természetesen a kivándorlással nem csak az adófizető és gyermeknevelő állampolgárok hiányoznak itthonról, hanem a munkaerő is. Nem véletlen, hogy jellemzően azokban az iparágakban a legjelentősebb itthon a munkaerőhiány, melyekben a magyarok külföldön nagy számban dolgoznak.Sajnos itthon is nehéz megbízható adatokat találni arról, melyik szektorokban a legnagyobb a munkaerőhiány, de a különböző felmérések, illetve a cégek elmondásai alapján a kiskereskedelem és a vendéglátás az egyik leginkább érintett terület az építőipar mellett.