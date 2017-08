Ez már Csányinak is sok

Szerző: Kancsal

Az 54 éves férfinek majd negyven fokos melegben kellett teljesítenie a futástesztet Miskolcon, ám közben rosszul lett, és már a mentők sem tudtak segíteni rajta.Az MLSZ jelentése az egészet elintézi lényegében azzal, hogy a férfi "így járt"... Hibás nincsen, meghalt, és ennyi. Alig egyoldalas "vizsgálati eredményükben" megállapítják, hogy mindenki jól végezte a dolgát. Szó szerint ezt írják: "megállapítható, hogy a JB megyei munkatársai az elvárható alapossággal és körültekintéssel szervezték meg, és bonyolították le a szakmai programot."Na ez volt az, ami már Csányinak is sok volt. Az MLSZ elnöke nem fogadta el az összecsapott jelentést, és új, igazi vizsgálatot rendelt el, sőt még azt is kéri, hogyha mégis van felelős, azt nevezzék meg.Amúgy nincs ebben semmi meglepő, az a normális, amit Csányi kér. Jó lenne megtudni, hogy ki az a barom, aki engedte futkározni az elképesztő kánikulában az 54 (!) éves embert!Nem az lett volna a természetes, ha azt mondják, hogy bocs gyerekek: menjetek haza, találkozunk egy-két hét múlva?Nem mellesleg az elhunyt játékvezető megyei hármas meccseket vezetett, vagyis egy olyan embert hajszoltak a halálba, aki amatőr mérkőzéseken fújt, és maga is amatőr volt. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy lesz-e felelős, lesz-e következmény, vagy azután futtatnak öregembereket kánikulában...