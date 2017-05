Ez még a Fidesztől is durva!

Szerző: Jász

A fideszes országgyűlési képviselő a magyar egészségügy helyzetéről szólva azt mondta, hogy most rakják vissza a költségvetésbe a 2010 előtt onnan kivont pénzeket.Olyan érdekes mondat is elhagyta a száját, hogy "ennek a folyamatnak a része egyebek között az ápolónők három év alatt ütemezetten megvalósuló 65 százalékos béremelése is."A miniszterelnöki megbízott hozzátette: az idén 325 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint a szocialista kormányok utolsó költségvetéséből.Ez annak a fényében kimondottan furcsán hangzik, hogy nem is olyan régen Kucsák László, a Fidesz országgyűlési képviselője egy sajtótájékoztatón szokatlanul őszinte érvekkel magyarázta, hogy miből adódnak a magyar egészségügy jelenlegi problémái."Kétségtelen, hogy eredmények is vannak a kormány mögött ezen a területen, de rengeteg a tennivaló is. Egy, ahogy említettem, ilyen rossz helyzetben lévő gazdaságban sajnos nagyon gondosan kell mérlegelni azt, hogy mely területeken, milyen lépésekben valósítható meg béremelés például.Kucsák akkor arra reagált, hogy a Publicus Intézet felmérése szerint tíz év távlatból már más a vizitdíj és a kórházi napidíj megítélése, ugyanis a megkérdezettek kétharmada akár vizitdíjat is hajlandó lenne fizetni, ha javulna az egészségügy állapota. Emellett tíz emberből közel hat válaszolta azt, hogy az Orbán-kormány felelős a kialakult állapotokért.