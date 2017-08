Ezeket a büféket, éttermeket kerülje el messzire

Forrás: Pénzcentrum

Nyáron a nagy melegben sokkal könnyebben belefuthatunk egy-egy romlott ételbe vagy italba. Ilyenkor különösen kell vigyáznunk a magas fehérjetartalmú ételekkel, mint például a tej és a tojás, de a tésztáknak az újramelegítése sem ajánlott a nagy melegben - mondta el az M1 műsorában Hídvégi Edit, főorvos, ételallergia szakértő.Hogyan előzhetjük meg a bajt? Az éttermekbe vagy büfékbe betérve mindig ellenőrizzük annak környezetét, ha az nem megfelelően tiszta és rendezett, akkor keressünk másik helyet. Figyeljük meg a vendégteret: kellően tiszta-e, tiszták-e az abroszok, bútorok, ápolt-e a személyzet? Nézzük meg a pincéreket, pultosokat: tiszta ruhát/kötényt viselnek-e. Ha a dolgozók szennyezett ruhában, kötényben, ápolatlan, lógó hajjal, műkörmökkel, kézékszerekkel dolgoznak, akkor joggal feltételezhetjük, hogy az étekre sem fordítanak kellő gondot.Büfé, gyorsétkezde esetében az etetőpultokat, asztalokat érdemes szemügyre venni. Ahol sok a rovar az utalhat a nem megfelelő a tisztaságra. Jó, ha van kézmosási lehetőségünk. Nézzük meg a terítékeket: épek, sérülésmentesek és tiszták-e a tányérok, poharak, evőeszközök, és az étlap. Szennyeződéstől védetten zajlik-e az egyszer használatos poharak, tányérok, papírtálcák, evőeszközök tárolása?Ha már bent vagyunk az étteremben, akkor figyeljük meg azt is, hogy az önkiszolgálással elérhető, vagy asztalokon található ételízesítő, só, cukor, stb. védetten, tisztán van-e kezelve?Olvassuk át az étlapot: a túl széles kínálat nem biztos, hogy jó minőséget is jelent. Szűkös háttérkapacitás mellett előfordulhat, hogy friss étel helyett lefagyasztott és rendelésünk után felmelegített ételt kapunk. Ez alapvetően nem tilos, de jó tudni, hogy készételek és cukrászsütemények esetében egyre gyakrabban alkalmazzák - válaszolta a Pénzcentrum megkeresésére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)A romlott ételnek általában érzékelhető jelei vannak. Ilyen a íz-, szín-, szag-elváltozás, és az állag megváltozása. Ezeket az ételeket nem szabad megenni. Az élelmiszer okozta megbetegedések leggyakoribb tünetei: hányinger, hányás, hasi panaszok, görcsös fájdalom vagy többszöri ismétlődő hasmenés, hőemelkedés, fejfájás, idegrendszeri tünetek. A tünetek jelentkezésekor - még ha enyhének gondoljuk is - ajánlott orvoshoz fordulni.Fontos, hogy ha nem megfelelő higiénés körülmények között üzemelő vendéglátó létesítményt találunk, vagy vendéglátóegységben fogyasztott ételtől megbetegedünk, azt a NÉBIH Zöld számán minél hamarabb jelezzük, hogy a szakemberek haladéktalanul kivizsgálhassák az esetet. A bejelentést akár a NÉBIH Navigátor ingyenesen letölthető applikáció segítségével is megtehetjük.