Ezért állt ki a CEU mellett az akadémia elnöke

Forrás: Heti Válasz

"Olyan akadémikussal nem találkoztam, aki a CEU budapesti működésének hasznát vagy az ott folyó tudományos munka értékét megkérdőjelezte volna. Olyannal igen, akinek nem volt rokonszenves, hogy az egyetem azonnal kivitte nemzetközi színtérre a vitát" - mondja Lovász László a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásának hátteréről."Most sem foglaltunk volna állást, ha nem a magyar tudomány működését közvetlenül érintő kérdésről volna szó, de mivel a CEU ügye ilyen, most szólnunk kellett" - indokolja az MTA újabb három évre megválasztott elnöke, miért most foglalt először állást politikai kérdésben."Három területet emelnék ki, ahol világviszonylatban is vezető tudósok dolgoznak (a CEU-n): a kognitív pszichológiát, a közgazdaságtant, azon belül is elsősorban a matematikai közgazdaságtant, valamint a Barabási Albert-László nevével fémjelzett hálózatelméletet. Ha ezek a kutatások elköltöznének Budapestről, óriási veszteség érné a magyar tudományt."