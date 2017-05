Ezrével mondanák le a menzát Miskolcon

"Felsős gyermekem a volt Központi Leánykollégium éttermében ebédel. Azaz csak ebédelne, mert azt mondja, annyira rossz mostanában az étel, hogy inkább nem eszi meg"

"Én kifizetem a menzát, a gyerekem meg éhen van egész nap. Több szülőtársam is azt tervezi, lemondja az ebédet."

"De ami a legrosszabbul érint bennünket, hogy a pedagógusokat átsorolták vendégétkezőknek, így most már egy ebédért 650 forintot fizetünk. Mielőtt a Klik átvette volna az iskolákat, 4500 forint volt egyhavi ebédem, fenntartóváltás után 9-10 ezer, most pedig már 14 ezer forint"

Forrás: boon.hu

Sok a panasz, hogy amióta a közétkeztetés a miskolci önkormányzattól átkerült egy új szolgáltatóhoz, gondok vannak a minőséggel és mennyiséggel.- nyilatkozott egy szülő a boon.hu-nak Korábban a bölcsődében helyben facsart gyümölcsleveket és helyben főzött főzelékeket kaptak. Most egy központi konyháról hozzák nekik az ennivalót, ami minden bizonnyal kevés, hiszen éhesen mennek haza a gyerekek. Gyümölcslevet és ásványvizet már nem kapnak, maximum teát vagy limonádét.A szülők azon gondolkodnak, maguk viszik be az ásványvizet a bölcsődébe. A pár hónapos gyerekek szülei arra panaszkodnak, hogy a bébiételt nekik kell biztosítaniuk, mert már nem főznek külön a legkisebbeknek. A Facebookon a szülők arról írnak, hogy aláírásgyűjtésbe kezdtek a bölcsődei étel miatt.Április 10-től a Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft. végzi a gyermekétkeztetést Miskolcon. Átvételkor a cég képviselői azt hangsúlyozták, a minőség jobb lesz, és az árak sem változnak.Béres Ildikó, a Pedagógusok Szakszervezete Miskolc városi titkára szerint azonban ez nem így lett. Mint fogalmazott, több ezer panasz érkezett a közétkeztetésre az utóbbi hónapban.A volt Központi Leánykollégium éttermében étkezők arra is panaszkodnak, hogy eddig kétféléből lehetett választani, most már csak egyféle ebéd van.- érzékelteti számokkal a helyzetet a titkár.Hozzátette: egy másik iskolai konyhára pedig az a panasz, hogy a felnőttek ugyanolyan mennyiséget lapnak, mint a gyerekek, csak persze sokkal drágábban.A Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft.) ügyvezetőjének, Tóth Balázs a lap kérdésére azt válaszolta, hogy "a nyilvánvalóan téves, félrevezető és rosszindulatú fél információkon alapuló felvetéseket határozottan visszautasítjuk. Az ételeket ugyanazokon a konyhákon, ugyanazok a személyek készítik, mint korábban.Napi szinten 16 ezer 300 fő étkeztetését kell ellátni, ekkora létszám mellett, minden fogyasztó ízlésvilágának nem lehet mindennap megfelelni, de akkor is a teljes körű vevői megelégedettségre törekszünk" - írja az ügyvezető.