Ezt a javaslatot a Fidesz is támogatni fogja

Gulyás Gergely hozzátette, elegendő lenne, ha a témában népszavazást kezdeményező ellenzéki pártok bármely képviselője az Országgyűlésnek törvényjavaslatot nyújtana be erről, amelyet a Fidesz támogatna.Gulyás Gergely azzal kapcsolatban ismertette a Fidesz álláspontját, hogy vasárnap megkezdődött a korrupciós bűncselekmények elévülésének meghosszabbításáról kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtése.Ha az ellenzék valóban a korrupció elleni küzdelem részének tekinti a kezdeményezést, és nemcsak valamilyen politikai akciót akar, hanem az a célja, hogy az elévülési idő legalább 12 év legyen minden korrupcióval összefüggő bűncselekmény esetén, akkor teljesen felesleges aláírást gyűjteni - hangsúlyozta a nagyobbik kormánypárt politikusa.Elegendő - tette hozzá -, ha a kezdeményezésben részt vevő ellenzéki pártok bármely képviselője benyújtja ezt a javaslatot az Országgyűlésnek. Közölte: "a Fidesz ezt a javaslatot támogatni fogja".A kormánypárti politikus kitért arra, hogy az említett ügyben a népszavazás ebben az országgyűlési ciklusban nem tartható már meg. Annak azonban semmi akadálya, hogy néhány hét alatt a büntető törvénykönyv elévülési szabályainak módosításával közösen fogadják el az elévülésre vonatkozó szigorúbb szabályokat a korrupcióval összefüggő bűncselekmények esetén - jelentette ki.Gulyás Gergely azt mondta, a korrupció miatti elszámoltatás nem volt elégséges, ez látszik az Európai Bizottság néhány héttel ezelőtti jelentéséből, amely a több száz milliárdos 4-es metróberuházásnak a balliberális kormány alatti lebonyolításával kapcsolatosan tárt fel óriási korrupciós visszaéléseket. "A mi várakozásainkhoz", valamint "a Gyurcsány-korszak bűneihez és korrupciós gyakorlatához" képest nap mint nap lehet újabb és újabb információkat hallani, időnként még a volt szocialista miniszterelnöktől is - tette hozzá."Tehát mi is indokoltnak tartjuk az elévülési idő meghosszabbítást" - mondta.Gulyás Gergely megjegyezte: azok az ellenzéki pártok, amelyek még a múlt héten is elfogadhatatlannak tartották az elévülés "nyugvásának" kimondását egy diktatúra időszakára vonatkozóan az úgynevezett igazságtételi törvénynél, most az elévülés meghosszabbítását támogatják egy demokratikus időszakra. Ezzel együtt is a Fidesz támogatja a korrupciós bűncselekmények legalább 12 éves elévülési idejére vonatkozó javaslatot - tudatta a törvényalkotási bizottság elnöke.