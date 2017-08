Ezt kapjuk Augusztus 20-án

Forrás: MTI / Sztárklikk

Mint hangsúlyozta, augusztus 20. mára Magyarország első számú ünnepévé vált. Ezen a napon az államalapítást és államalapító Szent Istvánt ünneplik az anyaországi és külhoni magyarok, ami "ezekben az időkben talán még fontosabb, mint valaha" - jegyezte meg az államtitkár.Kara Ákos elmondása szerint idén a biztonságra, az értékőrzésre és a látványra helyezik a hangsúlyt. A tűzijáték ezért szükség esetén egyetlen gombnyomással megszakítható; az ünnepi rendezvények biztonságáért pedig idén is az Operatív Törzs felel.Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az ünnepi események már augusztus 19-én megkezdődnek.A Magyar Ízek Utcája a Várkert Bazártól a Szilágyi Dezső térig várja a vendégeket, ebben az évben a Visegrádi országok díszvendégségével.Itt lehet majd először megkóstolni az idei Magyarország tortáját, Magyarország cukormentes tortáját és a Szent István-napi kenyeret is.Augusztus 20-án a Kossuth téri ünnepséggel kezdődnek a programok, majd vízi és légi parádét rendeznek a Dunán. A nap folyamán ingyenesen lesz látogatható az Országház.Délután a Szent István-bazilikában ünnepi szentmisét, majd a belvárosban Szent Jobb körmenetet tartanak, a rendkívül látványosnak ígérkező tűzijáték pedig 21 órakor kezdődik majd - közölte Guller Zoltán.Leskovics Éva, a tűzijátékot rendező NUVU Kft. vezető pirotechnikusa elmondta, idén új telepítési helyszínként az Országház előtti Duna-szakaszt is bevonják a tűzijátékba.A kilövési pontok számát is megnövelték, a Dunán 17, míg a Lánchídon 29 ilyen pontot alakítanak ki. A tűzijáték során többek között 4000 nagy kaliberű tűzijáték bombát és 2300 üstökös lövést, összesen 4,5 tonnányi anyagot használnak fel.Az indítás a legmodernebb gépekkel történik, századmásodperces időzítéssel - hangsúlyozta a pirotechnikus.Tiszttartó Titusz, a Petőfi Rádió csatornaigazgatója hozzátette: a légi parádé és a tűzijáték alatt is a Petőfi Rádió összeállítása hallható majd.