Ezt minden magyarnak el kell olvasnia!

Eleonora márciusban érkezett Tatabányára az EVS program keretén belül, hogy egy évig önkéntes munkát végezzen a városban. Azóta számos kreatív programban vett részt, például önkéntes társával angolórákat tart a megyei ifjúságnak. A kemma.hu arra kérte, hogy a pár hónapnyi ittlét után szedjen össze tíz meglepő, szokatlan vagy vicces magyar szokást.Íme a lista:1. A magyarok nagyon barátságosak, de nagyon szégyenlősek, ha angolul kell beszélniük, még ha sokszor sokkal jobban ismerik a nyelvet, mint én. Emellett melegszívűek és szívélyesek, ami igazi meglepetés volt számomra. Hamar otthon éreztem magam köztük.2. A környezetről: rengeteg zöld terület van. Tatabánya olyan, mint egy nagy, természet adta park, ahol számos sporttevékenységet lehet folytatni. Itt lehetetlenség unatkozni!3. A lakások elrendezése kapcsán nagyon meglepett, hogy a wc általában külön van a fürdőszobától, ráadásul ablaka sincs. Egy klausztrofóbiásnak félelmetes lehet.4. A napi rutin is nagyon más. Itt a munka előbb kezdődik és előbb is fejeződik be, mint Olaszországban. Magyarországon általában nyolctól négyig dolgoznak, míg nálunk fél kilenctől egyig tart a munkaidő, majd négytől fél kilencig folytatódik. Ennek következtében az ebéd és a vacsora időpontja is máskorra esik, ezért elkezdtem egyszerre mindkét ország napirendje szerint étkezni, hogy semmilyen élvezetről ne maradjak le.5. A koncertek és előadások végi közös taps nagyon egyedi szimfóniát alkot. (Amit mi csak vastapsnak hívunk)6. A magyaroknak nagyon fontos az emberek kora. Ha találkozom valakivel, a "honnan jöttél?" után a második kérdés a koromra vonatkozik. De miért ilyen fontos ez??? Főleg, hogy nálunk, Olaszországban tabu rákérdezni egy nő életkorára.7. Ha hangosan beszélek az utcán, az emberek furcsán néznek rám, de egy bárban vagy egy rendezvényen a magyarok ugyanolyan hangosak, mint az olaszok. Imádom!8. Ha megtudják, hogy olasz vagyok, az első kérdések Toto Cutugnóra (népszerű olasz énekes) és a szicíliai maffiára vonatkoznak. Kérlek titeket, lépjetek túl a sztereotípiákon! A vidékünk sokkal szebb annál, mint amit a média mutat belőle.9. Sokan azért szeretik az olasz nyelvet, mert nagyon dallamos. Számomra a magyar nyelv olyan, mintha zene volna - rapzene: "jó, jó, jó". Nagyon komoly!10. A magyar emberek imádják a hazájukat, a kultúrájukat, a nyelvüket és a szokásaikat. Ezzel szemben tudom, hogy Olaszországban már sok népszokást nem is ismernek. Ezért tisztelem a magyarokat!+1) A pálinka. A magyarok pálinkát isznak evés előtt vagy bármikor és bármely okból, például ha betegek. Mi evés után szoktunk likőrt inni, de ez abszolút nem gond, imádom Magyarországot és Tatabányát, úgyhogy: Egészségünkre!